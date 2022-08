Toulouse - Fermetures exceptionnelles à la Cité de l'espace de Toulouse

Fermetures exceptionnelles

Pour adapter en permanence la qualité de ses équipements la Cité de l’espace a prévu deux périodes de fermeture pour maintenance qui se dérouleront comme suit :

FERMETURE COMPLETE : du lundi 5 au vendredi 9 septembre inclus, la Cité de l’espace fermera exceptionnellement ses portes pendant 5 jours

FERMETURE PARTIELLE : du 1er septembre au 6 octobre inclus, les 2 salles de spectacles Imax® et planétarium seront inaccessibles.

Dès le vendredi 7 octobre la Cité de l’espace reprendra pleinement toutes ses activités et spectacles.

Durant ces périodes de maintenance, la Cité de l’espace invite les visiteurs à découvrir ou redécouvrir son offre variée dont :

l’exposition temporaire Actuellement dans l’ISS qui met à l’honneur les astronautes européens présents dans la Station spatiale internationale (ISS) et présente le quotidien des astronautes et les équipes travaillent avec eux depuis la Terre ;

l’animation immersive Les Rovers entrent en scène ! sur le tout nouveau Terrain martien qui invite le public à aller à la rencontre des robots martiens qui explorent actuellement la planète Mars ;

l’exposition Lune, épisode 2 sensibilise le public à l’environnement lunaire et aux défis actuels à relever pour permettre une installation humaine durable sur l’astre sélène. Comment vivre, se nourrir, travailler sur la Lune ? Tous ces sujets sont traités dans l’exposition à travers des expériences et mises en situation. Une évocation des projets lunaires, comme la mission Artemis de retour des astronautes sur la Lune, est également proposer au sein de cette exposition ;

la nouvelle zone dédiée au télescope spatial James Webb invite petits et grands à s’installer confortablement pour admirer les images de notre cosmos et comprendre notamment les différences entre ce nouveau télescope et le télescope Hubble.

À PROPOS DE LA CITÉ DE L’ESPACE ET DE LA SEMECCEL

Susciter la curiosité, donner l’envie d’en savoir plus, créer des vocations scientifiques, rendre l’espace, l’astronomie et la culture scientifique accessibles à tous, tels sont les enjeux de la Cité de l’espace. Site le plus important en Europe en matière de diffusion de la culture spatiale et astronomique auprès du grand public, la Cité de l’espace est un équipement de Toulouse Métropole, ouvert en 1997 à l’initiative de la Mairie de Toulouse, avec le soutien de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, de ses cofondateurs le CNES, Airbus Defence and Space, Météo-France, le Ministère de l’Education Nationale, rejoints par Thales Alenia Space, la Caisse des Dépôts et Consignations, la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées ainsi que : l’ESA, Canopé, l’Université TOULOUSE III Paul-Sabatier, le CNRS, l’OMP, l’IRAP, Safran et l’Onera. La Cité de l’espace est soutenue cette année 2022 dans ses développements d’exposition et événements par ses partenaires officiels MGEN, Banque Populaire Occitane, Comat et Kinéis.

