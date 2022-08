Frontignan - Retour sur un été exceptionnel à Frontignan !

Merci à toutes et tous pour cet été exceptionnel !

Avec l’ensemble des habitants, des touristes, des professionnels du tourisme, des restaurateurs, des artistes, des viticulteurs… des associations, et des agents de la Ville, Frontignan la Peyrade a vécu un été d’exception, vivant et festif, pour le plus grand plaisir de toutes et tous, petits et grands.

« Quel bonheur, après deux étés contraints, de retrouver toutes les animations et les événements qui font de la période estivale un grand moment de joie, de détente, de découvertes et de rencontres. » Michel Arrouy, maire de Frontignan la Peyrade.

Des propositions culturelles, sportives, festives, traditionnelles, gastronomiques…, rendez-vous quotidiens, hebdomadaires ou ponctuels, pour tous les âges, tous les goûts et toutes les passions, ont ainsi rythmé et animé cet été sans égal.

En journée, en soirée, il s‘est toujours passé quelque chose !

Démarré par la Fête de la Peyrade et le 1er feu d’artifice, de grands moments ont marqué cet été de retrouvailles. Fête nationale avec ses célébrations, tournois de joutes et 2e feu d’artifice de la saison, Fête de la mer et retour de Saint-Paul Navigateur avec là encore les célébrations et les sorties en mer, grand retour du Festival du muscat avec ses dégustations, ateliers, jeux et le grand marché des saveurs. Ce sont aussi les belles soirées musicales du Festival de Thau, du Festival itinérant Convivencia ou encore du festival électro Family Piknik qui ont ravi le très nombreux public. C’est également le festival des cultures manga, Génération manga, qui a attiré les amateurs ou encore le grand concours intergalactique de brasucades de moules Total musclum qui a ravi les papilles des gourmandes et des gourmets. C’est aussi la Fête du port, ses animations, démonstrations, initiations, joutes et 3e et dernier feu d’artifice de l’été qui a comblé les habitants et les vacanciers, sans oublier les Journée andalouses appréciées depuis de nombreuses années.

Mais ce sont aussi des rendez-vous réguliers, comme les jeudis de la culture, les dimanches insolites, les apérocks du vendredi, les séances de cinéma dans les quartiers ou dans les vignes, mardis cinéma et emmuscades, qui ont donné à toutes les soirées des airs de fête.

Avec de magnifiques expositions, en salle, au musée ou à ciel ouvert, notamment Le mouvement interrompu de Georges-Antoine Drano, Grégogna l’anartiste et les Présences de Joël Bast, la Ville a rendu hommage à trois grands artistes aujourd’hui disparus.

Côté sport, les amateurs n’ont pas été déçus avec de nombreux rendez-vous, tournois de pétanque, challenges de pêche sportive, régates de voile… mais aussi le centre nautique et ses multiples propositions ou encore l’espace Forme, santé, bien-être où de nombreuses activités ont permis une activité physique encadrée au bord de l’eau.

Au-delà de tous ces événements, qui ont attiré des milliers de personnes, l’été frontignanais a aussi été fait de bien d’autres rendez-vous festifs et culturels, spectacles, fêtes et concerts en tous genres, organisés par les associations, mais également les balades nature pour découvrir les paysages et leur faune et flore exceptionnelles, la bibliothèque de plage départementale, les jeux divers et variés proposés par l’office de tourisme, les apéros ponton offerts par le port de plaisance, les soirées astronomie à la découverte du ciel, les marchés artisanaux, les repas de chefs dans les vignes ou les chais… pour finir par l’université de rentrée de la Tribune avec la rencontre citoyenne The Village.

Un été plein de saveurs et de couleurs qui a fait chaud au cœur !