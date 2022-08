Mèze - La ville devient un musée automobile, le 17 septembre

Mèze devient un musée automobile pour la journée du Patrimoine, le 17 septembre

La Fédération française des véhicules d’époque (FFVE) s’associe aux journées européennes du Patrimoine des 17 et 18 septembre. Le Rétro Pouss Auto (RPA) de Poussan profite de l’occasion pour organiser « Patrimoine Ô Thau » un rassemblement de 150 voitures anciennes le samedi 17 septembre à Mèze, sur l’Esplanade et dans le jardin du château de Girard, à partir de 10 heures.

Une journée consacrée aux voitures anciennes, de plus de 30 ans, sur le territoire de Thau dont Mèze, au travers du soutien apporté par la municipalité au RPA, devient un véritable musée vivant le temps de l’événement.

Seul club de voitures anciennes multimarques autour de l’étang de Thau, le RPA compte 100 adhérents et plus de 200 véhicules, populaires, voitures de prestige et quelques « Young Timer »(véhicules entre 20 et 30 ans) qui assureront la relève.

Si la commune de Mèze a concocté de belles découvertes pour les exposants, les visiteurs ne seront pas oubliés. Une parade de voitures anciennes dans la ville devrait les ravir ainsi que les nombreuses animations gratuites prévues.

Une belle façon de célébrer le Patrimoine !

Photo d'illustration