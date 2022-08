Montpellier - Lancement de la billetterie de la 6e édition du festival  international du film de voyage d'aventure

Lancement de la billetterie de la 6e édition du festival international du film de voyage d’aventure de Montpellier.



Le festival international du film de voyage et d’aventure de Montpellier « What A Trip ! » se déroulera pour la sixième année du 21 au 25 septembre.



La billetterie a ouvert le 29 août 2022 sur le site watmontpellier.fr



Pour rappel

- 26 films projetés dont 12 en compétition

- Avec sept prix à la clé décernés par un jury bien connu du monde du voyage et de la culture, les aventuriers-prota- gonistes et les équipes de films embarquent le public pendant une semaine aux

travers d’images à couper le souffle : glaciers, plongée à la découverte de volcans, traversée du désert namibien et bien d’autres aventures palpitantes.



Toujours plus d’images et d’aventures, hors compétition !

- « What A Trip ! Festival » propose également une séance Carte Blanche Ushuaïa TV de deux films, plusieurs séances spéciales pour célébrer les cinq ans du festival, mais aussi un Off.

Programmation des projections https://watmontpellier.fr/6eme-edition/programme-des-projections/ Festival 3 en 1

- La Salle Rabelais de Montpellier accueillera les films en compétition et les projections spéciales pour les six ans du festival. Quant aux films hors compétition et au festival Off, ils auront lieu au Musée Fabre.

- Les billets seront disponibles en prévente dès le 29 août 2022 sur le site watmontpellier.fr, en cliquant sur le bouton « Acheter mon billet » ou bien sur place durant le festival.

- 3 en 1, le festival combine projections en salles, en live streaming et en replay entre le 21 septembre et le 05 octobre 2022.



« What A Trip ! », c’est aussi

150 000 visiteurs en cinq éditions, des 4 000 élèves, 20 expositions photo dans 12 lieux d’exception en libre accès, un « village du voyage » implanté sur la place du Peyrou, avec exposants,

conférences, ateliers et concerts gratuits.