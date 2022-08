Gard - Terre de Camargue : travaux, avenue des Jardins à Saint-Laurent d'Aigouze

Terre de Camargue : travaux, avenue des Jardins à Saint-Laurent d’Aigouze

Afin d’améliorer les réseaux d’eau potable et d’eaux usées, la Communauté de Communes Terre de Camargue va réaliser des travaux sur les canalisations, avenue des Jardins à Saint-Laurent d’Aigouze.

Ces opérations auront lieu sur le tronçon entre l’avenue des Jardins et l’avenue Général Trouchaud. Les travaux seront réalisés de nuit afin de ne pas impacter la circulation et de maintenir la sécurité des piétons en raison du dévoiement des poids lourds par le centre-ville. Les travaux commenceront le 5 septembre 2022 pour une fin de chantier estimée au 30 septembre 2022 (sous réserves des conditions météorologiques et des aléas du chantier).

Dispositions pour les riverains et les usagers

Par mesure de sécurité, et afin de faciliter l’avancée des travaux, le stationnement sera interdit sur l’emprise du chantier. La circulation sera modifiée et réglementée en fonction des phases de travaux. Une déviation sera mise en place au moment de l’extension des réseaux et des branchements. L’accès aux propriétés de l’avenue des Jardins sera conservé. La collecte des ordures ménagères ne sera pas impactée.

Les services communautaires se tiennent à disposition pour tous renseignements : Service hydraulique, 04 66 73 91 33, hydraulique@terredecamargue.fr

