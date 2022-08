Aude - Offrir à tous les enfants une chance de partir en vacances !

La vice-présidente Marie Piqué s’est déplacée dans l’Aude pour représenter la Présidente Carole Delga et participer à deux opérations régionales de vacances solidaires. Elle s’est rendue ce 25 août à Gruissan pour être aux côtés des bénévoles du Secours Populaire qui organisaient leur « journée des oubliés de vacances ». Ce 26 août, en compagnie de Catherine Bossis, conseillère régionale audoise, elle a ensuite visité le centre de vacances « Les Coussoules » à Leucate, partenaire de l’opération « Premiers Départs ».

« La solidarité et la justice sociale sont au cœur de l’action régionale en Occitanie et le soutien au Secours Populaire comme à l’union Nationale des Associations de Tourisme (UNAT) en est une illustration », a déclaré Marie Piqué à l’occasion de ce déplacement.

Lors de cette « Journée des oubliés de vacances » soutenue par le conseil régional, les bénévoles du Secours Populaire permettent à des milliers d’enfants de bénéficier d’une journée à la plage. Cette année, quelques 2000 enfants des 4 coins de la région se sont retrouvés sur la plage des Aiguades à Gruissan. « Les vacances sont un droit, et non un luxe. Elles font grandir », a insisté la vice-présidente lors de la conférence de presse organisée sur la plage aux côtés de Bernard Frauciel, secrétaire régional du Secours Populaire.

Menée en partenariat avec les CAF, la SNCF, et la MSA, l’Opération « Premiers Départs » dont est partenaire le centre de vacances « Les Coussoules » de Leucate, propose aux familles des séjours dans des centres de vacances pour leurs enfants, avec un large éventail d’activités de plein air. « Quelle que soit la durée du séjour, son coût modique de 65 euros offre la possibilité à tous les foyers d’en bénéficier grâce à la participation de chacun des partenaires », a détaillé Georges Glandières, représentant de l’UNAT, lors de la visite du centre par les conseillères régionales. « Cette opération a su démontrer qu’un projet collectif, juste et solidaire, pouvait résister aux crises et répondre aux attentes des familles les plus fragiles ou touchées par le Covid » a ajouté M. Glandières, soulignant la solidarité des opérateurs de tourisme participant au dispositif. Depuis 25 ans, plus de 50 000 jeunes de 6 à 17 ans issus de milieux modestes ont pu vivre un premier départ en vacances grâce à cette opération déployée sur l’ensemble du territoire régional.

« Cette action permet de donner à chacun les chances de la réussite, contribue à l’épanouissement des jeunes et enrichit leur avenir citoyen », s’est félicitée Marie Piqué durant la visite du centre. « Le vivre ensemble, le partage, la beauté des paysages et du patrimoine, l’histoire de notre région, c’est tout cela que propose cette opération et tous les enfants d’Occitanie doivent avoir accès à ces richesses ».