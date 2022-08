Toulouse - 25ème édition du Salon International de la Lutherie de Guitare - Sud de France

Les 16, 17 et 18 septembre prochains, à la Cité, à Toulouse se tiendra la 25ème édition du Salon International de la Lutherie de Guitare - Sud de France.

Une manifestation gratuite rassemblant une centaine d’exposants luthier.e.s en un seul et même lieu et qui le temps d’un week-end partageront avec le grand public leur savoir-faire et leur art.

Imaginé dans le cadre du Festival Montpelliérain « Les Internationales de la Guitare - Sud de France », le Salon souffle en cette année 2022 ses 25 bougies et propose pour l’occasion une programmation spéciale en accueillant des artistes de renom tels que Melchor Campos, Laura Rouy… Il offrira pour cette édition anniversaire un moment de musique et de découverte autour de nombreuses animations dédiées… à la guitare.

Pour cette nouvelle édition, le Salon met à l’honneur les femmes (plus nombreuses que l’on ne le pense dans l’univers de la guitare). Nina Attal, chanteuse-guitariste française, sera la marraine de ce volet anniversaire.

Ouvert aux petits et grands, professionnels, amateurs, passionnés… le Salon International de la Lutherie de Guitare – Sud de France, est devenu en quelques années l’un des plus grands rendez-vous dédiés à la Guitare en France.