Sérignan - Fête des Associations à Sérignan : samedi 3 septembre

Fête des Associations à Sérignan, le samedi 3 septembre : une offre de loisirs pour tous

Après une année de reprise de l’ensemble des activités, plus de 50 associations sérignanaises vous accueilleront et vous renseigneront sur les conditions d’inscription. Une demi-journée pleine de dynamisme et d’échanges pour vous faire découvrir l’étendue et la richesse du panorama associatif sérignanais. Ne manquez pas ce rendez-vous et faites votre choix parmi les nombreuses propositions des associations locales.

Au programme sur le parking du centre administratif :

. De 9h à 13h : Stands d’information et expositions.

. De 9h à 12h30 : Démonstrations sur la scène et dans les stands.

. 12h30 : Apéritif musical offert par la ville.