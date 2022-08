Lattes - 25 ème Salon international minéraux fossiles gemmes Lattes

La 25ème édition du salon de Kristalia Mineral Expos aura lieu les 1er et 2 octobre 2022 au Mas de Saporta à Lattes.

Exposition vente de minéraux, fossiles, météorites, gemmes, pierres roulées, cristal et bien- être, bijoux de créateurs.

Tous les ans, 45 exposants fidèles donnent rendez-vous aux collectionneurs, amateurs et visiteurs pour présenter leurs dernières découvertes minéralogiques et plonger le temps d’un weekend dans ce monde magique et fascinant des pierres.

Lieu de convivialité et de partage, c’est dans une ambiance très chaleureuse que se déroule le salon très attendu par le public montpelliérain et régional.

1 minéral est offert à chaque enfant à l’entrée du salon.

La tombola gratuite le samedi et le dimanche permet de gagner soit un fossile, soit un minéral

Nous vous attendons nombreux et avons hâte de vous revoir

Samedi 1 et 2 octobre 2022 :

samedi de 10 à 19h, dimanche de 10 à 18h

Mas de Saporta - Maisons des Vins du Languedoc, 34970 Lattes

Autoroute A9, sortie "Montpellier" puis A709 Sortie "Montpellier Sud" n°30, puis direction de "Palavas" et 1ère sortie à droite direction Mas de Saporta - Maison des vins du Languedoc

Bus : Ligne 11 : Arrêt Saporta, Tramway : Ligne 4 : Arrêt Garcia Lorca

Entrée 4 euros (3 euros enfant +14 ans, étudiant, PMR), gratuit enfant - 14 ans

Site : www.kristaliamineralexpos.com