Hérault - Vacances scolaires 2022-2023 et jours fériés : toutes les dates !

Dates de la rentrée scolaire 2022, vacances de la Toussaint 2022, vacances d'hiver 2023, vacances de printemps 2023, grandes vacances : découvrez les dates officielles des vacances scolaires 2022-2023 pour toutes les académies de France (zone A, B et C).

Quelles sont les dates des vacances scolaires 2022–2023 ?

Autant que celui de Parcoursup ou du bac, le calendrier des vacances scolaires est traditionnellement très attendu des élèves et de leurs familles. Publié par le ministère de l'Éducation nationale, il permet d'avoir, souvent de longs mois à l'avance, un aperçu clair des semaines de pause intervenant au cours de l'année scolaire suivante pour la zone C.

Alors, à quels moments dans l'année 2022–2023 pourrez-vous vous accorder un petit break à la maison, planifier de "vraies" vacances ou bien, au contraire, organiser un planning de révisions intensives ?

Quelle est la date de la rentrée scolaire 2022 ?

La date de la rentrée scolaire 2022 est fixée au jeudi 1er septembre 2022. Il s'agit de la date de la rentrée pour les lycéens, collégiens et étudiants de certaines filières.

Les élèves de certains Dom-Tom ont une date de rentrée différente :

Date de la rentrée en Polynésie française (Tahiti) : mardi 9 août 2022

Date de la rentrée à la Réunion : mardi 16 août 2022

Date de la rentrée à Mayotte : mercredi 24 août 2022

Date de la rentrée en Guyane : lundi 5 septembre 2022

Quel est le nombre de semaines d'école en 2022–2023 ?

Entre le jeudi 1er septembre 2022 et le samedi 8 juillet 2023 (date des vacances d'été de cette année), un peu plus de dix mois se seront écoulés.

Sur ces 44 semaines d'école 2022–2023, précisément, 8 seront officiellement consacrées aux vacances.

Vacances de la Toussaint 2022 (vacances d'octobre 2022)

Les vacances de la Toussaint 2022 pour les zones A, B et C commenceront le samedi 22 octobre. La rentrée se fera le lundi 7 novembre.

Vacances de Noël 2022 (vacances de décembre 2022)

Les vacances de Noël 2022–2023 pour les zones A, B et C débuteront le samedi 17 décembre 2022. La rentrée s'effectuera le mardi 3 janvier 2022.

Vacances d'hiver 2023

Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles – Guyane ; Mayotte

Les vacances d'hiver de la zone C se dérouleront du samedi 18 février 2023 au lundi 6 mars 2023.

Pourquoi la zone A est en vacances en premier en 2023 ? Pourquoi la zone C ne change pas en 2023 ?

Du 6 février au 19 février 2023 se dérouleront en France, dans les Alpes, les Championnats du Monde de ski alpin. Le calendrier des vacances scolaire 2023 a donc été adapté. La zone A a été placée en premier en 2023 et la zone C en premier en 2024. Ceci afin de permettre aux habitants de la zone A d’assister plus facilement aux Championnats du Monde et de ne pas sur-saturer les hébergements des stations de Méribel, et de Courchevel.

Vacances de printemps 2023 (Pâques)

Les vacances de printemps (Pâques) de la zone C se dérouleront du samedi 22 avril 2023 au mardi 9 mai 2023.

Date du jeudi de l'Ascension 2023 – le pont de l'Ascension

En 2023, les élèves bénéficieront de quelques jours de congés durant le pont de l'Ascension. Le jeudi 18 mai 2023 sera en effet un jour férié en France et les vendredi 19 et samedi 20 mai ne seront pas travaillés dans toutes les écoles, collèges et lycées des zones A, B et C. Les dates du pont de l'Ascension sont différentes en Guyane : du samedi 13 mai 2023 après la classe au lundi 22 mai 2023 matin.

Les élèves ont-ils classe le lundi de Pentecôte (Lundi 29 mai 2023) ?

Le lundi de Pentecôte est un jour dit "de solidarité". Les élèves n'ont donc pas classe.

Vacances d'été (grandes vacances) 2023

Les vacances d'été débuteront le samedi 8 juillet 2023.

Les vacances d'hiver austral (Réunion) se dérouleront du samedi 8 juillet 2023 au mercredi 16 août 2023.

Dates des jours fériés 2022–2023

Mardi 1er novembre 2022 : Toussaint

Vendredi 11 novembre 2022 : Armistice 1918

Dimanche 25 décembre 2022 : Noël

Dimanche 1er janvier 2023 : Nouvel An

Lundi 10 avril 2023 : Lundi de Pâques

Lundi 1er mai 2023 : Fête du travail

Lundi 8 mai 2023 : Armistice 1945

Jeudi 18 mai 2023 : Ascension

Lundi 29 mai 2023 : Lundi de Pentecôte

Vendredi 14 juillet 2023 : Fête nationale

Mardi 15 août 2023 : Assomption

Mercredi 1er novembre 2023 : Toussaint

Samedi 11 novembre 2023 : Armistice 1918

Lundi 25 décembre 2023 : Noël

A noter : Découvrez le simulateur des vacances scolaires proposé par le ministère de l'Education nationale. Il vous indiquera les dates des vacances scolaires en fonction de votre département.