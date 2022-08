Vauvert - Une affluence record pour les premiers jours de la fête votive de Vauvert

Malgré les intempéries annoncées, l’abrivado et l’apéritif musical d’hier soir sont passés entre les gouttes, laissant place à la course intervillages match retour entre l’équipe de Vauvert et d’Aimargues !

Rattrapée par la pluie, celle-ci a dû se terminer de manière anticipée mais nous retenons une belle ambiance pour cette course de nuit, où Vauvert a terminé vainqueur. De nombreux spectateurs, beaucoup d’affluence, comme depuis le début de cette fête votive et notamment le lundi 15 août.

Quel bonheur depuis samedi soir de constater l’affluence exceptionnelle sur la fête après une ouverture lumineuse, joyeuse et renouvelée qui a rassemblé des milliers de spectateurs.

Et ce n’est pas la foule spectaculaire du lundi 15 août tout au long de la journée qui démentira le démarrage en fanfare de ces premiers jours témoignant de l’envie forte des Vauverdois de se retrouver.

Les près du lundi férié étaient pleins à craquer de milliers de personnes, des centaines et des centaines d’aficionados ont foulé les 8km de notre belle abrivado longue à pieds, en vélo ou en calèche malgré la chaleur.

L’ambiance festive et familiale de notre fête se lisait sur les visages dans les bars, les restaurants et à la buvette des arènes animée toute l’après-midi au son de la Pena la Povençale, et remplissant à plein le champ de foire jusqu’à tard dans la nuit après le festival nocturne.

Ce mardi, la municipalité, en lien avec les prévisions météorologiques décidaient de maintenir les festivités autant que possible et jusqu’à la course Intervillages du soir préparée avec enthousiasme par la jeunesse. « Avant la course de nuit intervillages, la ville a offert le repas aux deux équipes, pour un moment de convivialité et de partage ! » Bruno Pascal, adjoint aux traditions et festivités.

La journée des enfants, initialement prévue ce mercredi 17 août, a été reportée au jeudi 18 août matin pour permettre aux petits de profiter des animations qui leur sont dédiés, dont le petit train et l’apéro mousse mais tout ce qui peut être maintenu le sera.

l ne reste plus qu’à croiser les doigts pour le reste de la semaine et espérer avoir un beau soleil pour les derniers jours de fête votive ce vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 août.

La ville vous tiendra informés de la programmation des prochaines animations, en fonction des conditions météorologiques. Plus d’informations à venir.