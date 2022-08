Béziers - Les anti corrida au milieu de la feria 2022 de Béziers !

Béziers - Le 14 août dernier, en pleine feria, près de 200 opposants à la corrida se sont mobilisés à l’appel du COLBAC (Comité de liason biterrois pour l'abolition de la corrida) pour réclamer la fin des spectacles cruels dans les arènes et l’abolition nationale de cette pratique archaïque et barbare qui consiste à torturer un taureau jusqu’à la mort.

Rythmée de slogans dénonçant la souffrance animale, la marche a traversé le centre-ville. En tête, un défilé parodique représentant une torera, Robert et Emmanuelle Ménard, un prêtre, deux couples d'aficionados avec une enfant, tous abondamment éclaboussés de faux-sang de la tête aux pieds, visait à frapper les esprits et à dénoncer celles et ceux qui sont responsables de la persistance des corridas. « Ce sang symbolise leur indifférence à la souffrance des taureaux » explique Sophie Maffre-Baugé, présidente du COLBAC.

Ont participé à la marche la députée du Bas-Rhin et Vice-Présidente du groupe Écologiste Nupes-EELV Sandra Regol, le porte-parole de la coalition politique "Tous Unis Pour le Vivant" Alois Lang-Rousseau, la cheffe de file des Insoumis du Biterrois Magali Crozier et l'élu municipal de Montpellier Eddine Ariztegui (Parti animaliste). Des prises de parole ont eu lieu sur les parvis de la mairie et du théâtre municipal en présence de Claire Starozinski, présidente de l’Alliance Anti corrida, de Didier Bonnet, président du CRAC Europe et des représentants de différentes associations de défense animale telles Alliance Éthique, One Voice, PAZ, Nature Sauvage Occitanie ou l'Arche des Refuges. Les orateurs n’ont pas manqué de rappeler le délit de cruauté envers un animal dont relève la corrida selon le code pénal et l’espoir d’abolition suscité par la proposition de loi que va déposer prochainement le député Aymeric Caron. Autre temps fort : la lecture des lettres que Brigitte Bardot et Henry-Jean Servat ont respectivement adressées aux militants à l'occasion de cette mobilisation unitaire. Enfin, la marche a repris en direction des arènes, sans toutefois pouvoir les atteindre puisque, comme chaque année, Robert Ménard a fait obstacle à l'opposition à la corrida en interdisant toute manifestation dans un périmètre de 700 mètres autour des arènes.

