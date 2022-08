Hérault - Les prix de l'essence et du gazole continuent de baisser

Les prix des carburants vendus dans les stations-service poursuivent leur baisse depuis fin juin.

On retrouve ainsi des niveaux de prix à la pompe qu'on n'avait pas observés depuis le début de l'année pour le gazole, qui s'affichait à 1.74 euro le litre fin février. Pour l'essence il faut remonter à mi-avril pour retrouver un tarif moyen inférieur au prix actuel. C'est la 9ème semaine consécutive de baisse du prix du sans plomb et la 7ème consécutive pour le diesel.

Voici les nouveaux relevés du ministère de la Transition Écologique pour les prix moyen du carburant en France :

SP95-E10 : 1,7360 €/l

Gazole : 1,7900 €/l

Une nouvelle ristourne étatique de 30 centimes est attendue à la rentrée, en plus de celle annoncée récemment par TotalEnergies.

Nous insistons sur le fait que ceci est une moyenne de prix en France. Certaines stations proposent ces carburants à des prix plus haut ou plus bas. Chaque semaine, le ministère calcule le prix de vente moyen au litre des différents carburants pour l’ensemble des stations françaises. La moyenne est établie du vendredi au vendredi et les chiffres sont diffusés le lundi.