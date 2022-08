Hérault - Vigilance Orange Orages dans l'Hérault à partir de 18h00

VIGILANCE ORANGE ORAGES DANS LE DÉPARTEMENT DE L' HÉRAULT A PARTIR DE 18H

Les services de Météo France ont placé le département de l’Hérault en vigilance ORANGE « orages » à compter de ce jour 18h.

De forts orages accompagnés de puissantes rafales de vent (80 à 100 km/h) avec de potentielles trombes marines, voire tornades sont attendus.



De fortes précipitations accompagnées par une forte activité électrique avec des cumuls de 30 à 100 mm en 2 heures, pourront toucher le minervois puis le centre Hérault vers 20h, puis l'est du département et le montpelliérain vers 22h.

Ces orages pourraient être stationnaires en milieu de nuit sur l'est du département.

Des chutes de grêle pourraient localement concerner le département.



La plus grande vigilance est recommandée durant cet évènement notamment en raison du risque de ruissellement favorisé par des sols très secs. Par ailleurs, la route peut devenir dangereuse à cause du verglas d'été (mélange glissant eau/résidus d'échappement).

Consignes de Sécurité :

Ne prenez pas votre voiture et reportez vos déplacements. Si vous êtes sur la route adaptez votre vitesse et respectez les distances de sécurité. Allumez vos feux de croisement.

Renseignez-vous sur l'état des réseaux routiers avant d’entreprendre un déplacement

Respectez les interdictions ou les consignes qui peuvent vous être données sur place par les forces de l'ordre ou les agents des divers réseaux routiers.

Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée

Éloignez-vous de tout cours d'eau : ne stationnez pas sur les ponts et autres ouvrages d'art comme les digues et levées de terre.

Ne vous abritez pas sous les arbres. Abritez-vous dans un bâtiment en dur ou dans votre véhicule qui sont de bonnes protections contre la foudre.

Évitez l'utilisation du téléphone et des appareils électriques

Si vous habitez en zone habituellement inondable, prenez les précautions d’usage. Mettez en œuvre les moyens matériels permettant à l'eau de ne pas entrer dans votre habitation (batardeaux etc). Prévoyez de mettre en sécurité vos objets de valeur dans les étages. Prévoyez de mettre les produits toxiques à l'abri de la montée des eaux.

Je me soucie des personnes proches, de mes voisins et des personnes vulnérables