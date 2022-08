Occitanie - Canal du midi : les activités et visites à faire

Le Canal du Midi est une voie fluviale de 250 km de long, qui relie Toulouse à Sète depuis 1666. Ce canal historique est le plus long de l'Europe et a fait son entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1999. La navigation sur cette voie est ouverte à tous les plaisanciers, et vous pouvez l'emprunter pour une balade ou pour une croisière. Découvrez ici les activités et les visites que vous pouvez faire sur le Canal du Midi.

Faites une traversée du Canal du Midi en péniche

La navigation sur le Canal du Midi en péniche est la meilleure façon de profiter pleinement de cette voie d'eau et de découvrir les paysages et les monuments qui jalonnent son parcours. La péniche est un moyen de transport pratique, agréable et confortable, qui vous permettra de découvrir pendant votre parcours les différents paysages environnants. Ce sera pour vous un moment idéal pour vous relaxer, vous détendre et découvrir le charme et la beauté du canal.

Par ailleurs, si vous cherchez une location de péniche au Canal du Midi, vous pouvez contacter des professionnels ou des agences locales qu'il vous sera facile de trouver sur internet. Il est possible de réserver votre bateau avant d'arriver sur place ou de le faire une fois à destination. À cet effet, les agences proposent un large éventail de bateaux fluviaux pour le transport à partir de nombreuses bases le long du Canal du Midi. Les tarifs pour la location varient en fonction de la gamme de bateaux que vous choisissez, car en toute évidence, certains engins comme les Horizons ou les pénichettes sont nettement plus confortables que beaucoup d'autres bateaux.

En outre, pour naviguer en péniche sur le Canal du Midi, vous n'avez pas particulièrement besoin d'un permis de navigation. Une fois à la base de départ, une formation de 30 min est donnée pour vous montrer comment prendre très vite en main le bateau. En réalité, avec des manœuvres simples et une vitesse moyenne de 8 km/h, vous pouvez déjà conduire une péniche sans difficulté et vous lancez dans l'aventure pour découvrir les merveilles du Canal du Midi.

Traverser le pont-canal de l'Orb

Le pont-canal de l'Orb est le point de départ idéal pour une aventure passionnante en péniche sur le Canal du Midi. Avec sa longueur d'environ 210 m, il relie les deux rives du canal et constitue une étape importante pour découvrir les paysages, de même que la faune et la flore environnante.

En particulier, pendant les périodes d'interdiction de navigation (durant l'hiver, les ponts sont fermés), le pont-canal de l'Orb devient le seul chemin possible pour rejoindre les rives opposées du canal. De plus, Il offre également une alternative à la navette fluviale (qui circule à proximité du pont-canal de l'Orb).

Le seuil de Naurouze pour faire le plein de découvertes

Après avoir traversé le pont-canal de l'Orb, la suite du voyage peut débuter avec le seuil de Naurouze. Il faut compter environ 1 heure et demie pour le passer (deux à trois heures si vous souhaitez le visiter). En effet, quelques arrêts sont nécessaires et il est possible de faire une halte sur l'un des cinq îlots du seuil de Naurouze.

En effet, les cinq îlots du seuil de Naurouze sont les endroits les plus visités du Canal du Midi. Il est possible de faire une halte sur l'un d'entre eux, en fonction de leur emplacement et de leur éloignement par rapport à la route. Le seuil de Naurouze en particulier est un lieu privilégié pour observer les oiseaux dans leur milieu naturel. Vous y croiserez certainement des espèces comme le martin-chasseur ou le bouvreuil.

Rendez-vous au tunnel de Malpas

Le tunnel de Malpas fait partie des monuments les plus visités du Canal du Midi. Vous pouvez la traverser à pied ou en bateau-écluse ou y faire une halte pour observer le décor et prendre quelques photos. C'est un lieu au charme unique que vous ne serez pas près d'oublier.

Quels endroits faire à pied au Canal du Midi ?

Pour découvrir toutes les merveilles et la beauté du Canal du Midi, il ne faut pas nécessairement être à bord d'une péniche. De nombreux endroits sont à visiter aussi à pied.

Le port de Trèbes

Il est possible de se balader autour de ce port en faisant un tour sur les berges du canal de dérivation. C'est un endroit magique qui regorge d'histoire et de surprises.

En effet, la ville de Trèbes est située sur la rive droite du Canal du Midi. Pour les visiteurs, c'est un lieu au caractère original, un havre de paix et de quiétude. Historiquement, il s'agit d'un passage célèbre qui a été le point d'arrivée des armées alliées après la libération de la France.

La Redorte pour une petite randonnée

La Redorte est un charmant petit village qui se situe dans la vallée de l'Hérault, sur la rive droite du Canal du Midi. Les promeneurs peuvent y découvrir des points de vue sur le canal et la vallée de l'Hérault. Il s'agit surtout d'un endroit magnifique pour une randonnée en famille. De nombreux touristes choisissent souvent d'y faire une halte pour se dégourdir les jambes et pour contempler la beauté des lieux.

Visitez Ayguesvives

La commune d'Ayguesvives est située non loin des gorges de l'Hérault et de la Redorte. C'est un endroit attrayant et riche en histoire que nous vous conseillons vivement de visiter. Vous pourrez y marquer une pause et savourer la cuisine locale qui est particulièrement réputée. De plus, si vous êtes un amateur de randonnée ou de VTT, le cadre se prête totalement aux ballades.

Les musées à visiter

Si vous pensez qu'une aventure au Canal du Midi ne se limitera qu'à la navigation et à la contemplation du paysage, vous vous trompez. Au-delà même des lieux à visiter à pied, il y a une diversité de musées que vous pourrez prendre le temps de découvrir durant votre périple.

Le musée et jardins du Canal du Midi

Le musée et jardins du Canal du Midi vous donne la chance d'admirer une exposition permanente consacrée à ce fameux canal et à ses nombreux bateaux. L'exposition permet en effet de découvrir les différents bateaux qui se sont succédé à travers le canal. Vous y trouverez même des informations qui vous serviront à mieux connaître la navigation sur cette voie fluviale et pendant la visite, vous pourrez aussi découvrir le travail des mariniers.

Par ailleurs, si vous le souhaitez, il est possible également de prendre le temps de découvrir les jardins de cette demeure.

Le musée du cuivre

Le musée du cuivre est un endroit unique qui vous permettra de découvrir la richesse de cette matière première durant votre parcours sur le Canal du Midi. En effet, depuis les années 1850, les mines aurifères et de cuivre ont enrichi la région de l'Aude et ont permis son développement économiquement. L'exposition permanente que vous pourrez y trouver vous permettra de découvrir à travers les témoignages du passé la richesse des mines et également la façon dont les hommes ont pu extraire ce précieux métal.