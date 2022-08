Sète - Deux nouvelles Sétoises font leur entrée parmi les centenaires de la ville

Cent ans, ça se fête ! Le maire François Commeinhes et Jocelyne Gizardin, vice-présidente du CCAS et adjointe à l’action sociale, sont allés cette semaine à la rencontre d’Eliane Pouget-Delmas et de Louise Guida, qui ont fêté leurs cent ans à un jour d’intervalle.

Entourée de ses deux filles et de ses beaux-fils, Eliane Pouget-Delmas était fière de recevoir cette visite surprise.

Au nom de la municipalité, le maire a tenu à lui témoigner toute sa sympathie et son admiration à cette occasion.

Il en va de même pour Louise Guida, résidente du foyer autonome le Thonnaire, à l’île de Thau. Aux côtés de ses deux filles, de l’ensemble des résidents et du personnel soignant, cette Sétoise née en 1922 à Bizerte en Tunisie était ravie de cet hommage rendu par la municipalité. Elle peut aussi compter sur ses cinq enfants, ses dix petits-enfants, dix arrière-petits-enfants et trois arrière-arrière-petits-enfants.

La Ville se tient toujours aux côtés des aînés et des nouveaux centenaires. Dès l’annonce de l’anniversaire de l’un d’entre eux, la municipalité va à leur rencontre et leur offre un beau bouquet de fleurs afin de leur témoigner tout son respect.