Hérault - Le Cap d'Agde : Terre promise des Universités d'été du Rassemblement National du 16 au 18 Septembre 2022.

Les cadres du parti de Marine Le Pen ont choisi la destination de leurs prochaines rencontres estivales sous forme d’université d’été : Ce sera le cap d’Agde !

Depuis trois ans ces rencontres avaient lieu dans le Var.

La ville d’Arcachon semblait initialement tenir la corde pour succéder à Fréjus, mais la spectaculaire progression des scores réalisés en Occitanie aura sans nul doute pesé dans la décision du parti de rejoindre cette nouvelle place forte du RN qu’est la ville d’Agde.

A l’occasion des dernières législatives Agde fut la ville d’Occitanie de plus de 10 000 habitants où le RN a réalisé le meilleur score : 70 % ! Avec des pics à 80 % dans certains bureaux de vote.

Aurélien LOPEZ-LIGUORI, jeune député de la génération BARDELLA, n’aura pas tardé à endosser ses habits de député et à s’acclimater au port d’écharpe tricolore.

Il arpente depuis 2 mois sa circonscription et semble infatigable. D’inaugurations en célébrations, de réunions de travail en fêtes votives, il ne cesse d’aller à la rencontre des électeurs et des maires de son bassin électif. Plusieurs des maires de l’agglo, pourtant favorables à ses adversaires aux législatives le reconnaissent aisément : « On l’a plus vu en deux mois que son prédécesseur en 5 ans ! »

Présent au plus près du terrain, il aurait agi en facilitateur auprès de ces derniers pour préparer le terrain.

Nous avons interrogé le député dès l’annonce de ces universités d’été:

« Je ne peux qu’être satisfait que cet événement d’envergure nationale se déroule sur le territoire de notre circonscription.

Plus de quatre cent nuitées ont été réservées sur la station. Des restaurateurs, des traiteurs et des ostréiculteurs auront des retombées locales de cette manifestation dans le prolongement de la pleine saison.

Par ailleurs assurer la promotion du superbe Palais des Congrès du Cap d’Agde en démontrant la capacité de notre territoire à organiser de tels évènements est une satisfaction. Que notre circonscription soit sous les projecteurs de l’actualité politique française est une opportunité qui me réjouit.»

Que se passera-t-il lors de ces trois journées ?

« C’est une opportunité pour notre Rassemblement d’organiser une réunion préparatoire de rentrée politique. C’est également l’occasion de réunir le nouveau groupe que nous avons constitué dans un cadre moins formel que celui de l’Assemblée nationale. Nous débattrons des premières mesures et des propositions de lois que nous ne manquerons pas de déposer durant la prochaine session parlementaire.

Ce sera aussi un moment de cohésion et de rencontre entre les nouveaux députés, les élus, les militants et les cadres de notre Mouvement. »

Le CAP d’AGDE possède un Palais des congrès récent et de bonne taille qui n’avait pas encore eu l’heur de séduire, au bout de deux ans d’existence, un Congrès National d’une telle ampleur.

On parle ici de 500 participants dont la quasi-totalité des députés et des cadres du RN, autant dire qu’une telle aubaine économique pour les restaurateurs et hôteliers de la station ne pouvait se refuser.

La municipalité d’Agde aurait même mis les petits plats dans les grands pour parvenir à accueillir ledit congrès.

Formations, cohésion, rencontres avec les nouveaux élus seront donc au programme de ce week-end de rentrée.



- Le rassemblement débuterait dès le Vendredi 16 septembre par des journées parlementaires réunissant les 89 députés du groupe parlementaire à l’assemblée Nationale, la vingtaine de députés Européens ainsi que les maires et les conseillers régionaux.

- Le samedi devrait être consacré à une découverte locale de la circonscription, au CAP D’AGDE bien sûr, mais également à MARSEILLAN.

- Le dimanche sera sans nul doute le point d’orgue de cette université d’été avec les discours de Jordan BARDELLA, président par intérim du Rassemblement national et candidat à la présidence, et de Marine LE PEN finaliste de la présidentielle.

Un discours de clôture qui pourrait être ouvert aux adhérents et militants.

A quelques semaines du 5 novembre où un nouveau président du RN devra être désigné lors d’un vote des militants réunis en congrès à Paris, ce sera également l’occasion de mesurer la popularité de chacun des deux prétendants.

Deux hommes en lice pour cette élection du 5 novembre : Jordan BARDELLA, eurodéputé et président par intérim, affrontera Louis ALIOT, le maire de Perpignan.

Sur le papier, rien ne les sépare. Les deux hommes sont sur la même ligne politique, tracée par Marine LE PEN qu’ils ne manquent pas de présenter comme une figure tutélaire de leur mouvement.

La jeunesse et l’avenir pour BARDELLA, l’expérience pour ALIOT. A priori Jordan BARDELLA tient fermement les rênes depuis un an et semble favori. Ces universités de rentrée seront surtout l’occasion de tester la cohésion du mouvement et le fair-play des candidats à la présidence.

En tout état de cause, trois jours importants pour le Rassemblement National sur cette nouvelle «Terre promise d’Occitanie » où il réalise des scores spectaculaires et un coup de projecteur médiatique pour la commune d'Agde, sa station touristique et ses équipements.

L’AGATHOIS – Didier DENESTEBE