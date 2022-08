Béziers - Des manifestations du Colbac Anti Corrida pendant la feria de Béziers !

Le COLBAC (Comité de liaison biterrois pour l’abolition de la corrida) appelle les Biterrois et les Biterroises à une grande mobilisation dimanche 14 août 2022 de 15h à 20h pour dénoncer les corridas de la féria et demander la fin des spectacles cruels à Béziers et en France.

Le rendez-vous du rassemblement est donné à 15 h, au parc de la Gare du Nord, avenue Georges Clémenceau.

De là, partira une marche pour l’abolition des corridas jusqu’à l’Hôtel de Ville. Cette année, le COLBAC veut frapper les esprits en organisant un défilé parodique inédit symbolisant celles et ceux qui permettent aux corridas de perdurer à Béziers et en France, et attirer l’attention sur le sang des taureaux qui est versé pour satisfaire leur passion ou leurs intérêts.

Sur le parvis de la mairie, différentes personnalités prononceront quelques mots à l’image de Claire Starozinski présidente de l’Alliance anti corrida, Didier Bonnet président du CRAC Europe ou Thierry Hély président de la FLAC. Participeront également la députée du Bas Rhin EELV Sandra Régol, le porte-parole du MHAN Mouvement Homme Animaux Nature Aloïs Lang Rousseau, un représentant du Parti animaliste et de la France Insoumise. La manifestation est soutenue par de nombreuses associations de protection animale telles la Fondation Brigitte Bardot, One Voice et Alliance Ethique, également représentées. La chanteuse engagée KreezyR animera la manifestation qui fera un stop sur le parvis du Théâtre municipal avant de reprendre sa marche en direction des arènes.

Cette grande mobilisation survient dans le contexte de l’annonce d’une prochaine proposition de loi visant l'abolition de la corrida déposée par le député Aymeric Caron qui dénonce un spectacle immoral et entend faire avancer l’humanité en s’affranchissant de cette tradition cruelle envers les animaux qui n'a plus sa place dans notre société. Sophie Maffre-Baugé présidente du COLBAC s’en félicite et relève que « voir, savoir, que l’on fait souffrir volontairement un animal ne peut en effet convenir à quiconque de civilisé. Pour cela, il est urgent d’abolir les corridas et cette question ne devrait même pas faire débat : en 2022, faire souffrir un animal pour divertir des hommes est inacceptable. ».

Manifestation le 14 août 2022 de 15h à 20h - Rassemblement à 15 h Parc de la Gare du Nord, avenue Clémenceau, départ de la marche et du défilé parodique à 16h vers la mairie, prises de parole sur le parvis de l'Hôtel de Ville, animation et chanson de KreezyR sur le parvis du Théâtre municipal puis marche vers les arènes. Fin de la manifestation à 20h.

Également, manifestation demain mercredi 10 août, sur le parvis de la cathédrale St Nazaire, de 20h30 à 22h30. L'objectif est d'informer avec des tracts et des visuels les touristes français et étrangers, qu'ils se trouvent dans une ville qui autorise, soutient et finance les "sévices graves et actes de cruauté " à l'encontre de taureaux dans les arènes de la ville.

Le COLBAC a pour but final l’abolition de la corrida. Né à Béziers en 1993, il œuvre plus spécifiquement pour la fin des corridas dans le Biterrois. Il alerte, informe, sensibilise la population sur la barbarie tauromachique, ses victimes, ses soutiens directs et indirects. Il interpelle les pouvoirs publics. Il s’oppose à la propagande et à la désinformation du milieu taurin, ainsi qu’à la justification de la torture animale comme relevant d'un art ou d’une tradition encore acceptables. Il manifeste régulièrement pour imposer la question de la fin des spectacles cruels dans le débat public.

Photo jointe crédit COLBAC (manifestation 15 août 2020)