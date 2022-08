Valras-Plage - Tortue : l'éclosion est estimée entre fin-août et la mi-septembre !

Un évènement exceptionnel à Valras-Plage : la ponte d'une tortue caouanne sur la plage

Une tortue marine caouanne Caretta caretta, hôte régulier des côtes méditerranéennes françaises, a pondu sur la plage de Valras, dans le département de l'Hérault, dans la nuit du 16 au 17 juillet 2022.

La tortue Caouanne est une espèce protégée au niveau national, européen et international. Les pontes de tortues marines et leur émergence sont des évènements exceptionnels.

Tous les partenaires sont mobilisés autour de cet événement : la mairie de Valras, la préfecture de l’Hérault et la DDTM de l’Hérault, la DREAL Occitanie, en charge de la protection et de la conservation de l'espèce, l’Office français de la biodiversité, en assistant les moyens de surveillance et de suivi, le centre d'étude et de sauvegarde des tortues marines de Méditerranée - CESTMed qui recueille et soigne les tortues marines au centre de soins de la Grande Motte, la SHF qui coordonne la surveillance des tortues marines, l’association Orpellières basée à Sérignan qui réalise une surveillance des espaces naturels littoraux.

La police municipale et les sapeurs-pompiers de Valras-Plage se sont rendus sur place et ont établi un premier périmètre de sécurité. Le matin même, le CESTMed est arrivé sur place, accompagné de l’association Orpellières. Le périmètre de sécurité a été ensuite renforcé par les services techniques de la ville de Valras-Plage. Grâce à un appel à volontaire lancé par la commune, par l’Association des Orpellières et des bénévoles du CESTMed, une surveillance a été mise en place nuit et jour depuis le soir de la ponte. Le nettoyage de la plage autour de ce périmètre est réalisée manuellement. Un arrêté municipal a établi un périmètre de protection afin d’éviter aux curieux de s’approcher, ainsi qu’un périmètre plus large interdisant tous les véhicules autour du lieu de ponte, les vibrations pouvant nuire à la survie des œufs.

La durée d’incubation des œufs est en moyenne d’une cinquantaine de jours. Elle varie fortement en fonction de la température et de l’humidité à l’intérieur du nid, qui dépendent de l’exposition au soleil et la granulométrie du sable. En se basant sur les observations précédentes en France continentale, la période d’éclosion est estimée entre fin-août et la mi-septembre.