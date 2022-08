La Grande-Motte - Fermeture des douches de plage à La Grande Motte !

Les conséquences des conditions météorologiques inédites qui frappent notre région et notre pays ces dernières semaines sont préoccupantes. Il en est ainsi du niveau inquiétant de sécheresse des sols et du manque d'eau dans certains territoires.

D’autant que Météo-France annonce la continuité des températures nettement supérieures aux normales de saison et une faible probabilité de précipitations.

Il est de notre responsabilité de renforcer la limitation des usages en eau comme nous devons inviter chacun à le faire, dans la mesure du possible. Ainsi la Ville de La Grande Motte a décidé de suspendre à partir de ce lundi et jusqu'à nouvel ordre l’utilisation des douches et rince-pieds à l'exception de ceux des postes de secours et des sanitaires en dépit de la perte d’agrément que cela cause aux usagers.

En réponse aux bouleversements climatiques et à la récurrence des épisodes de sécheresse, la Ville avait déjà entamé une politique d'économie de la ressource en eau en réduisant significativement le nombre de douches, au profit des rince-pieds.

C'est par exemple l'aboutissement récent de notre démarche de réutilisation de l'eau de la station d'épuration, traitée en qualité d'eau de baignade, pour l'arrosage du golf municipal, avec le concours de l'Agglomération du Pays de l'Or.

Photo d'illustration