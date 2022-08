Sète - Alerte sécheresse : la Ville adapte ses usages de l'eau

Le Préfet de l’Hérault a actualisé le 28 juillet dernier son arrêté portant mise en place des mesures de restriction des usages de l’eau dans le cadre de la gestion de la sécheresse.

Sète et son territoire, qui sont situés dans le bassin versant de l’Hérault Aval (zone d’alerte sécheresse n°7), sont désormais placés au niveau alerte renforcée.

La Ville de Sète adapte donc ses usages de l’eau de la façon suivante :

– dans les espaces verts publics, l’arrosage des pelouses a été divisé de moitié et l’arrosage des massifs fleuris est maintenu par un système de « goutte à goutte » à faible consommation d’eau. Grâce aux serres municipales, la Ville a par ailleurs anticipé depuis plusieurs années le réchauffement climatique en renouvelant ses massifs avec des plantes plus résistantes et, donc, moins gourmandes en eau

– le lavage des voiries est suspendu, sauf impératif sanitaire, à l’exclusion des balayeuses laveuses automatiques qui continueront à nettoyer le domaine public. La société Nicollin limitera au maximum l’utilisation des lances haute pression équipant chacune de ses machines et utilisées pour l’enlèvement des déjections canines et le traitement des sites à urine

– l’arrosage des terrains sera également suspendu à l’exception de ceux faisant l’objet d’une autorisation exceptionnelle. Pour information, il convient de souligner qu’une partie des équipements de la ville (Stade Maillol des Métairies, Stade du Complexe sportif du Lido…) sont équipés en gazon synthétique

– les douches de plage ont été neutralisées sur l’ensemble de la commune et un affichage a été mis en place.

Retrouvez l’Arrêté Préfectoral portant mise en place des mesures de restrictions des usages de l’eau dans le cadre de la gestion de la sécheresse sur ce lien.