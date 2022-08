Sérignan - La ville de Sérignan ne tourne plus le dos à son fleuve.

Longtemps, la ville de Sérignan a tourné le dos au fleuve Orb.

Ce fleuve qui débordait plusieurs fois par an, qui était craint à cause des inondations dans les maisons à presque tous les automnes.

Or depuis cette année, le fleuve et ses débordements sont enfin maîtrisés. Un grand mur et une digue ont été construits dans la partie basse de la ville, empêchant l’eau d’entrer. Un vaste bassin de rétention couplé à des ouvrages hydrauliques stockent, pompent ou expulsent l’eau vers le fleuve en divers points. Le village est protégé, après des siècles d’inondations récurrentes.

À présent, l’eau est redevenue une source de vie et de joie dans le village.

L’été, les habitants prennent plaisir à profiter de leur fleuve, bénéfice réservé jusqu’ici aux seuls pêcheurs et propriétaires de barques. À présent, trois bases nautiques sont installées, permettant à tous de découvrir la tranquillité de ce cours d’eau, mais également sa richesse biologique et la beauté des rives sauvages à cet endroit.

Depuis Sérignan, on peut soit remonter l’Orb direction Sauvian, soit le descendre jusqu’à la mer, et dans tous les cas, c’est une expérience à vivre tant elle est agréable.

Choisissez l’embarcation : canoë, paddle ou pédalo. Avec un peu de chance, vous pourrez croiser les rameuses et rameurs de l’Orb dans leur embarcation traditionnelle de bois peint, qui fendent l’eau à la force de leurs bras. Superbe, frissons garantis.

L’Orb, après avoir été une faiblesse, une faille dans la sécurité du village durant des siècles, est devenu une force.

Et quand on arrive à Sérignan depuis l’eau, quelle beauté que de voir le pont rouge de type Eiffel, la passerelle St Roch moderne aux lignes épurées et au-delà, le clocher de notre Collégiale, puissante et gracieuse.