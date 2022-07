France - Prévisions nationales de circulation du vendredi 29 juillet au lundi 1er août 2022

Pour ce troisième week-end des congés scolaires, les déplacements des vacanciers seront encore une fois nombreux vers les façades atlantique et méditerranéenne.

Samedi 30 juillet sera la journée classée NOIR cet été.

Il correspond au traditionnel chassé-croisé entre les « juilletistes » et les « aoûtiens ».

Dans le sens des départs, la circulation sera « extrêmement difficile » sur la grande majorité des axes routiers et dans le sens des retours, la circulation sera très difficile plus particulièrement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et sur l’Arc méditerranéen.

À noter que durant toute la période, dans le sens des départs, des difficultés de circulation sont attendues, notamment sur les autoroutes A6, A7, A8 et A9, dans le Sud-Est et sur l’Arc méditerranéen, sur l’A20, l’A71 et ‘l’A75 en région Centre, sur l’A61, l’A62 et l’A63 dans le Sud-Ouest. Des difficultés de circulation sont également attendues vers le Grand-Ouest, sur l’autoroute A10.

Dans le sens des retours, la circulation sera très dense sur l’autoroute A7 en région Auvergne-Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest sur les autoroutes A61 et A62. Sur l’Arc méditerranéen, que ce soit en sens Est-Ouest ou en sens Ouest-Est, la circulation sera difficile sur les autoroutes A8 et A9, sur la côte de la frontière italienne jusqu’à la frontière espagnole.

En Île-de-France, dans le sens des départs, la circulation sera très difficile le vendredi 29 juillet dès la fin de la matinée jusqu’au soir et le trafic restera dense dans la nuit de vendredi à samedi, particulièrement sur les autoroutes A86 et A6B vers les barrières de péages de l’autoroute A10 à Saint-Arnoult.

Dans le sens des DÉPARTS

Vendredi 29 juillet est classé ROUGE au niveau national.

Samedi 30 juillet est classé NOIR au niveau national.

Dimanche 31 juillet est classé ORANGE au niveau national et ROUGE en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Lundi 1er août est classé VERT au niveau national et ORANGE en région Auvergne-Rhône-Alpes et sur l’Arc méditerranéen.

Dans le sens des RETOURS

Vendredi 29 juillet est classé ORANGE au niveau national et ROUGE en région Auvergne-Rhône-Alpes et sur l’Arc méditerranéen.

Samedi 30 juillet est classé ROUGE au niveau national.

Dimanche 31 juillet est classé VERT au niveau national et ORANGE en région Auvergne-Rhône-Alpes et sur l’Arc méditerranéen.

Lundi 1er août est classé VERT au niveau national et ORANGE sur l’Arc méditerranéen.

CONSEILS de conduite

Dans le sens des DEPARTS

Vendredi 29 juillet

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 12h,

- évitez l’autoroute A1, entre Paris et Senlis, de 17h à 19h,

- évitez l’autoroute A10, entre Orléans et Poitiers, de 8h à 20h, et entre Poitiers et Bordeaux de 11h à 17h,

- évitez l’autoroute A63, entre Bayonne et Espagne, de 9h à 20h,

- évitez l’autoroute A6, entre Beaune et Mâcon, de 11h à 19h,

- évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 11h à 21h et entre Orange et Marseille, de 13h à 20h,

- évitez l’autoroute A8, entre Aix-en-Provence et Fréjus, de 14h à 20h et entre Cannes et l’Italie, de 8h à 18h,

- évitez l’autoroute A20, entre Limoges et Brive-la-Gaillarde, de 14h à 18h,

- évitez l’autoroute A62, entre Bordeaux et Toulouse, de 14h à 19h,

- évitez l’autoroute A61, entre Toulouse et Carcassonne, de 16h à 18h,

- évitez l’autoroute A42, entre Lyon et Pont-d’Ain, de 9h à 13h,

- évitez l’autoroute A43, entre Lyon et Chambery, de 16h à 19h,

- évitez le tunnel du Mont-Blanc en direction de l’Italie, de 10h à 19h (attente supérieure à 1 heure).

Samedi 30 juillet

- quittez ou traversez l’Île-de-France après 12h,

- évitez l’autoroute A13, entre Rouen et Caen, de 9h à 16h,

- évitez l’autoroute A11, entre Paris et Angers, de 10h à 12h,

- évitez l’autoroute A10, à hauteur de la barrière de péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines de 6h à 13h et entre Orléans et Poitiers, de 8h à 17h, entre Poitiers et Bordeaux, de 9h à 12h,

- évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et l’Espagne, de 10h à 19h,

- évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 7h à 18h et entre Orange et Marseille, de 8h à 20h,

- évitez l’autoroute A8, entre Aix-en-Provence et Fréjus, de 8h à 20h et entre Cannes et l’Italie, de 10h à 12h,

- évitez l’autoroute A9, entre Montpellier et Narbonne, de 9h à 12h,

- évitez l’autoroute A20, entre Limoges et Brive-la-Gaillarde, de 8h à 19h,

- évitez l’autoroute A71, entre Orléans et Bourges, de 9h à 11h et Bourges et Clermont-Ferrand, de 9h à 13h,

- évitez l’autoroute A75, entre Clermont-Ferrand et Lodève, de 10h à 16h,

- évitez l’autoroute A750, entre Lodève et Montpellier, de 11h à 13h,

- évitez l’autoroute A62, entre Agen et Toulouse, de 9h à 17h,

- évitez l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 10h à 15h,

- évitez le tunnel du Mont-Blanc en direction de l’Italie, de 10h à 19h (attente supérieure à 1 heure).

Dimanche 31 juillet

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 7h,

- évitez l’autoroute A10, à hauteur de la barrière de péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines de 9h à 12h, et entre Orléans et Bordeaux, de 9h à 17h,

- évitez l’autoroute A63, entre Bayonne et l’Espagne, de 11h à 16h,

- évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 7h à 20h et entre Orange et Marseille, de 9h à 21h,

- évitez l’autoroute A8, entre Aix-en-Provence et Fréjus, de 8h à 20h et entre Cannes et l’Italie, de 17h à 20h,

- évitez l’autoroute A9, entre Orange et Narbonne, de 9h à 18h,

- évitez l’autoroute A20, entre Limoges et Brive-la-Gaillarde, de 11h à 21h,

- évitez l’autoroute A62, entre Agen et Toulouse, de 11h à 21h,

- évitez l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 9h à 17h,

- évitez le tunnel du Mont-Blanc en direction de l’Italie, de 10h à 17h (attente supérieure à 30 min).

Lundi 1er août

- évitez l’autoroute A10, entre Poitiers et Bordeaux, de 15h à 17h,

- évitez l’autoroute A63, entre Bayonne et l’Espagne, de 8h à 19h,

- évitez l’autoroute A6, entre Beaune et Mâcon, de 10h à 18h,

- évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 8h à 18h et entre Orange et Marseille, de 8h à 13h,

- évitez l’autoroute A8, entre Aix-en-Provence et Fréjus, de 10h à 12h et entre Cannes et l’Italie, de 8h à 12h,

- évitez l’autoroute A9, entre Montpellier et Narbonne, de 11h à 13h,

- évitez le tunnel du Mont-Blanc en direction de l’Italie, de 11h à 17h (attente supérieure à 1 heure).

Dans le sens des RETOURS

Vendredi 29 juillet

- regagnez ou traversez l’Île-de-France avant 14h,

- éviter l’autoroute A63, entre l’Espagne et Bayonne, de 17h à 19h,

- évitez l’autoroute A6, entre Lyon et Beaune, de 13h à 18h,

- évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 8h à 20h et entre Orange et Lyon, de 9h à 20h,

- évitez l’autoroute A8, entre l’Italie et Fréjus, de 10h à 20h et entre Fréjus et Aix-en-Provence, de 8h à 20h,

- évitez l’autoroute A9, entre Narbonne et Orange, de 16h à 19h,

- évitez l’autoroute A62, entre Toulouse et Agen, de 14h à 20h,

- évitez le tunnel du Mont-Blanc en retour vers la France, de 16h à 18h (attente supérieure à 1 heure).

Samedi 30 juillet

- regagnez ou traversez l’Île-de-France avant 14h,

- évitez l’autoroute A13, entre Caen et Rouen, de 12h à 14h,

- évitez l’autoroute A11, entre Angers et Le Mans, de 10h à 14h,

- évitez la route RN165, entre Lorient et Nantes, de 11h à 13h,

- évitez l’autoroute A10, entre Bordeaux et Poitiers, de 9h à 14h,

- évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 9h à 14h et entre Orange et Lyon, de 9h à 19h,

- évitez l’autoroute A8, entre l’Italie et Fréjus, de 10h à 12h et entre Fréjus et Aix-en-Provence, de 9h à 14h,

- évitez l’autoroute A62, entre Toulouse et Bordeaux, de 10h à 17h.

- évitez le tunnel du Mont-Blanc en retour vers la France, de 16h à 18h (attente supérieure à 1 heure).

Dimanche 31 juillet

- regagnez ou traversez l’Île-de-France avant 14h,

- évitez l’autoroute A10, entre Bordeaux et Saintes, de 10h à 17h,

- évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 10h à 19h et entre Orange et Lyon, de 11h à 19h,

- évitez l’autoroute A8, entre l’Italie et Cannes, de 10h à 12h et entre Fréjus et Aix-en-Provence, de 9h à 19h,

- évitez l’autoroute A9, entre Narbonne et Orange, de 11h à 20h,

- évitez l’autoroute A62, entre Toulouse et Agen, de 11h à 19h,

- évitez l’autoroute A61, entre Narbonne et Carcassonne, de 11h à 19h,

- évitez le tunnel du Mont-Blanc en retour vers la France, de 15h à 18h (attente supérieure à 1 heure).

Lundi 1er août

- évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 8h à 13h et entre Orange et Lyon, de 9h à 13h,

- évitez l’autoroute A8, entre Fréjus et Aix-en-Provence, de 9h à 12h,

- évitez l’autoroute A62, entre Toulouse et Agen, de 10h à 12h,

- évitez le tunnel du Mont-Blanc en retour vers la France, de 15h à 18h (attente supérieure à 1 heure).