Occitanie - Mardi 26 juillet : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Uouveau point de situation coronavirus en Occitanie. Ce bulletin récapitulatif n°282 fait à nouveau le point sur l’activité des équipes hospitalières de la région : 1641 hospitalisations en cours (+13) dont 130 réanimations et soins critiques (-10) 8099 décès à l’hôpital (+87 en 7j) depuis le début de l’épidémie en mars 2020.

Avec une baisse de l’ensemble des indicateurs épidémiologiques, la tendance est à l’amélioration. C’est encourageant mais le niveau élevé de ces indicateurs témoignent d’une circulation toujours active du virus dans notre région. Le maintien des gestes barrières et la vaccination restent essentiels notamment pour protéger les plus vulnérables. Depuis le 20 juillet, la 2eme dose de rappel est étendue aux personnes de 18 à 60 ans vulnérables, aux femmes enceintes, et/ou vivant dans l’entourage de personnes vulnérables ainsi qu’aux personnes immunodéprimées. Les professionnels de santé et les salariés du secteur sanitaire et médico-social qui le souhaitent pourront également bénéficier de ce 2eme rappel.