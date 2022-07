Hautes-Pyrénées - A vos verres, le Festival du Madiran célèbrera sa 39e édition du 13 au 16 août !

Le Festival du Madiran est de retour… Cette année, quatre jours (du 13 au 16 août) seront consacrés à faire (re)découvrir les appellations Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh, promettant une multitude d’activités.

Les vignerons des deux appellations du SudOuest seront présents au Festival du Madiran pour accueillir les visiteurs dès le samedi 13 août avec la soirée d'ouverture en partenariat avec le comité des fêtes, mais aussi tout le reste du week-end avec des ateliers dégustations jusqu'au 15 août au soir. Au Parc du Prieuré, muni d'un pass dégustation, il sera possible d'accéder à l'espace dégustation et découvrir plus de 50 cuvées. Le bar à vins collectif offrira également, la possibilité d'apprécier les vins que ce soit au verre ou à la bouteille... Et pour les coups de cœur, les cuvées seront disponibles à l’achat à la Maison des Vins.

Le riche programme des animations prévues par les appellations Madiran et Pacherenc du VicBilh prédit un week-end exceptionnel : balades découvertes du vignoble en vélo, en 2 CV, ou encore en mobylette, marché de producteurs et artisans, graffeur… Entre dégustations, repas des associations, animations musicales, foodtruck... Les participants vivront un moment convivial et festif.

Programme complet : https://madiran-pacherenc.com/blog/2022/07/21/festival-du-madiran-2022/

Pourquoi on y va ?

• Pour (re)découvrir les appellations Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh

• Pour déguster des vins typiques de la région et échanger avec les vignerons

• Pour partager des moments de convivialité caractéristiques du Sud-Ouest