Hérault - Agde : Benjamin BIOLAY “ Rends l'amour ” avec les agathois Thierry PATRAC et Christophe RODRIGUEZ

Agde : Benjamin BIOLAY .. “ Rends l’amour ” avec les agathois Thierry PATRAC et Christophe RODRIGUEZ

Benjamin Biolay propose sur les médias "Rends l'amour !", dont le clip a eu pour cadre l’ile singulière.

Ce premier extrait de son dixième album "Saint-Clair" annoncé le 9 septembre mets également en scène deux personnalités bien connues des Agathois : Thierry PATRAC et Christophe RODRIGUEZ.

Nous ne résistons pas au plaisir de vous diffuser ce clic pour mieux le faire connaitre au public Agathois.



Thierry PATRAC, animateur, chanteur et fervent défenseur de sa culture et de sa communauté gitane. L’homme ne rechigne à être acteur au fil des propositions qui lui sont offertes et il y reussit de fort belle manière.



Christophe RODRIGUEZ boxeur renommé qui a commencé la boxe des 11ans par la boxe éducative, Boxing club Agathois. Vainqueur du Tournoi de France 3 fois champion de France, ceinture de l’Union Européenne Vice-Champion d’Europe et vice-champion WBC Intercontinental.

Un palmares qui a fait honneur a sa ville.

Abonnez vous à notre Newsletter pour recevoir les infos du PAYS AGATHOIS

Abonnez vous à notre page FACEBOOK pour recevoir des infos du Pays Agathois du Cap D'AGDE

Merci à VEVO et YOU TUBE