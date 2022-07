Hautes-Pyrénées - 80 téléphones pour la collecte solidaire d'anciens mobiles

La collecte solidaire d'anciens téléphones organisée à dans les Hautes-Pyrénées par ecosystem*, tout au long du mois de juin, prend fin.



80 anciens téléphones ont été rapportés par les habitants, dans les points de collecte mis en place par les ville de Lourdes et Bagnères de Bigorre.



Grâce à la mobilisation des habitants et des collectivités, ecosystem a offert 11 téléphones reconditionnés et remis à neuf au Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Lourdes.

Jeudi 21 juillet : Laura chech et Jérémy Roy, ambassadeurs d'ecosystem ont eu le plaisir d'accueillir sur le village départ du Tour de France à Lourdes : Mme Odette Minvielle - Larrousse Vice-Présidente du CCAS et Adjointe aux Affaires Sociales de la Ville de Lourdes et Julie Dupuy-Camacho Directrice du CCAS

Les téléphones hors d'usage sont quant à eux pris en charge par ecosystem, pour être dépollués et recyclés en France.





Pour les retardataires, la collecte des anciens téléphones continue sur www.jedonnemontelephone.fr , une solution gratuite et entièrement sécurisée pour donner une seconde vie aux 50 millions de téléphones qui dorment dans nos tiroirs.