Béziers - Corrida à Béziers : Le Colbac fait réagir le mundillo !

21 juillet : MANIF BEZIERS : FACE A FACE PRO ET ANTI CORRIDA

16h : MANIF devant les arènes en attendant l’arrivée des cyclistes ; 17h : DEPART des arènes pour un défilé en voitures en centre-ville ; 18h : ARRIVEE sur la place Gabriel Péri, devant la mairie.

Les opposants à la corrida manifesteront devant les arènes ce jeudi 21 juillet puis défileront dans Béziers jusqu’à la place Gabriel-Péri. Là, face à l'hôtel de ville, ils diront leur opposition aux corridas. En réaction à cette manifestation annoncée depuis plusieurs semaines sur les reseaux sociaux, le milieu taurin a décidé de contre-manifester au même endroit ! Comme en 2019 [1], pro et anti-corrida seront face à face.

La 5ème édition du Basta corrida Veg Tour s’est élancée le 18 juillet et s’achèvera le 3 août. Les cyclistes de l’association “Bike For Animals”, partis de Turin, vont rejoindre Madrid, pour dénoncer la corrida et demander leur abolition. En France, des actions de sensibilisation sont prévues à Alès, Nîmes, Lunel, Béziers.

Étape à Béziers

Les cyclistes anti-corrida feront étape à Béziers ce jeudi 21 juillet. Le Colbac (Comité de liaison biterrois pour l’abolition de la corrida) escortera le groupe avec des voitures flanquées de drapeaux et de slogans, le long d’un parcours de 6 km, entre les arènes et la place Gabriel-Péri. Là, face à l’hôtel de ville, les militants du Colbac veulent rappeler que les corridas sont des spectacles de souffrances animales. Ils se félicitent de l’annonce, par le député Aymeric Caron (NUPES), d’une prochaine proposition de loi visant l’abolition des corridas.

Face à face pro et anti corrida

Le mundillo se sent-il si menacé par les actions du COLBAC ? En réaction à l’annonce de la manifestation anti corrida, le milieu taurin biterrois se défend en organisant une contre-manifestation devant la mairie à la même heure ! « Ils défendent une pratique cruelle et barbare au nom de la tradition ; nous réclamons son abolition au nom de la souffrance animale qui est bien plus importante qu’une tradition. Il n’est plus acceptable de faire souffrir un être sensible pour un spectacle » souligne Sophie Maffre-Baugé, présidente du Colbac.

Le défilé partira le 21 juillet à 17 h 00 des Arènes et passera par les Allées Paul Riquet, le Polygone, les boulevards de la Liberté et Fréderic-Mistral, l’avenue Clémenceau et les halles. Il s’achèvera devant la mairie où des discours et distribution de tracts auront lieu de 18 h à 19 h…face aux aficionados.

[1] 07/08/2019 France 3 Région TV Béziers : double manifestation pro et anti corrida face à face avant la féria

Crédit photo COLBAC : face à face pro et anti corrida, le 6 août 2019