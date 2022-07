Occitanie - Mardi 19 juillet 2022 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Un nouveau point de situation coronavirus en Occitanie.

Ce bulletin récapitulatif n°281 fait à nouveau le point sur l’activité des équipes hospitalières de la région : 1628 hospitalisations en cours (+150) dont 140 en réanimation et soins critiques (+26) et on déplore 8012 décès à l’hôpital depuis le début de l’épidémie en mars 2020 (+89 en 7j).

Epidémie : Protégeons-nous et protégeons les plus fragiles !

La dynamique de la 7ème vague ralentit légèrement depuis une semaine, mais elle demeure à un niveau très élevé et elle est loin d’être enrayée. Afin de freiner davantage son évolution, soyons vigilants ! Avec près de 37% de tests positifs, plus de 8 700 cas positifs chaque jour, des taux d’incidence supérieurs à 1 000/100 000 habitants dans chacun des 13 départements de l’Occitanie et des données hospitalières en forte progression (hospitalisations, réanimations et soins critiques, décès), la vigilance s’impose.

Compte tenu de la situation épidémique, les gestes barrières, le dépistage et la 2ème dose de rappel pour les personnes éligibles s’imposent.

La Haute Autorité de santé rappelle les délais à respecter entre deux doses de rappel :

3 mois pour les personnes de 80 ans et plus, les résidents en EHPAD et en USLD et les personnes immunodéprimées ;

6 mois pour les personnes de 60 à 79 ans.

Hôpitaux : nouvelle mobilisation du système de santé face au COVID

Au vu de l’épidémie de Covid-19 qui demeure à un niveau très élevé partout en Occitanie et des tensions du système de santé, le Directeur Général de l’ARS mobilise de nouveau le système de santé dans sa globalité : soins non programmés en ville, recours aux urgences et à l’hospitalisation.

Il placera demain la région en niveau 2 de la doctrine régionale Covid-19. Ce niveau permettra entre autres l’adaptation des organisations internes des hôpitaux et cliniques, facilitant ainsi l’accueil des patients COVID et les transferts entre établissements.