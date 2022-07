Aveyron - Reprise de la SAM : Élections passées, promesses achevées !

Communiqué de Bruno LELEU, Conseiller régional Rassemblement National d’Occitanie

Comme nous l’avions déjà pressenti, et malheureusement prévu, la SAM fermera définitivement, après plus d’un an de faux espoirs et de déceptions successives.

La défection par le groupe lotois MH industries de sa promesse de reprise du site semble être l’acte final de la malheureuse aventure de la société industrielle aveyronnaise, après les promesses pleines de bonnes intentions de Carole Delga lors de la dernière campagne électorale et l’abandon de l’Etat, pourtant actionnaire du principal donneur d'ordres, à savoir le groupe Renault.

La stratégie de la société automobile française ressemble fortement à un gâchis industriel opéré sur notre territoire, et semble provoquer une certaine résignation chez nos « décideurs politiques » qui continuent à laisser pourrir et désindustrialiser nos territoires.

Résultats : 333 emplois perdus, 1,24 millions d’euros investis par le Conseil régional en pure perte et un tissu économique local moribond.

Pourtant, il n’est que temps de RÉ-industrialiser la France, d’arrêter la casse économique et sociale - opérée notamment dans nos territoires périphériques et ruraux - mais aussi de préserver nos emplois. Cela devrait être le rôle de l’Etat.

C’est ce que proposait Marine le Pen dans son projet présidentiel qui avait pour but de mettre en place un vrai patriotisme économique et de produire des richesses, en France.

Il faut pour cela donner la priorité aux PME pour les marchés publics, conditionner les subventions à la création d’emplois au titre d’une politique d’aménagement du territoire, supprimer la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) pénalisant les PME-TPE locales et les impôts de production qui nuisent à la relocalisation pour enfin protéger notre économie de la concurrence déloyale et revoir les accords de libre-échange qui ne respectent pas les intérêts de notre pays.

C’est également ce que défend et défendra notre groupe de 89 députés à l’Assemblée Nationale.