Frontignan - Pour son grand retour, le festival du Muscat a fait le plein !

Cette année, pour son grand retour dans la Cité muscatière, le festival du Muscat de Frontignan a fait le plein de visiteurs venus faire leurs achats sur le grand marché des goûts et des saveurs, se détendre dans les guinguettes, participer aux ateliers dégustations et cuisine, assister aux animations musicales ou encore s’amuser avec les jeux pour les enfants installés spécialement pour l’occasion…

Ainsi, toute la journée de dimanche aura été animée par le grand marché des goûts et des saveurs, installé en cœur de ville, où l’on pouvait retrouver les fameux Muscats de Frontignan bien sûr mais aussi produits dérivés et associés.

Un village pour les enfants et leurs parents avait pris place au cœur du festival avec :

La Compagnie des Jeux d’Oc, qui proposait des jeux vignerons traditionnels, jeux d’adresses, de réflexion ainsi qu’un atelier de fabrication de petits jouets en bois.

L’association Beau Nez d’Âne avait installé sa mini-ferme mobile pour le plaisir de toute la famille. Petits et grands ont pu découvrir les chèvres Thaïs, Vanille, Capucine, Noisette et Jazzy ; les chauds lapins ; les deux alpagas très amoureux Tika et Tango, les poules de luxe, les 2 oies coquines ou encore la petite ânesse Emy et son inséparable poney Oiko…

Les plus téméraires ont pu s’essayer au rodéo sur un cheval mécanique ou tester leur force à la traditionnelle mailloche.

Côté quais des Jouteurs et du Caramus alors que les enfants pouvaient profiter des attractions installées plan du Bassin, les visiteurs pouvaient assister au tournoi de joutes organisé par la Société de joute frontignanaise (SJF).

Ateliers

De nombreux ateliers étaient également au programme :

L’atelier de Mary proposait de confectionner des bracelets de fleurs,

L’atelier maquillage de Floraévènements,

L’atelier/parcours gratuit et pédagogique sur les raisins, les cépages et les vins proposé par l’association scientifique Kimiyo,

L’atelier Jefferson durant lequel Michel Cassagne faisait déguster la cuvée Jefferson de la cave coopérative et présentait le 235e anniversaire de la venue de Jefferson.

Principe des kits dégustation :

Le principe de base du festival est simple : 6€ pour un kit avec 1 verre et 3 dégustations. Un totebag floqué du dessin spécialement conçu pour Frontignan la Peyrade par le dessinateur Dadou était offert aux premiers dégustants.

Les invités d’honneur

C’est le chef Grégory Cuilleron qui était cette année convié pour venir faire montre de ses talents et proposer, notamment à travers des rencontres/ateliers culinaires, un mariage Muscat de Frontignan et Roquefort. Au sein du restaurant frontignanais In Fine, avec le chef Grégory Doucey, il a présenté sa recette signature Royale de roquefort, crumble et poires pochées au muscat de Frontignan.

Grégory Cuilleron, tout comme Kelvine Gouvernayre, conseillère communautaire et conseillère municipale déléguée au tourisme et à la promotion des produits locaux et du Muscat, Thibaut Rubio, président du syndicat du cru ; Frédéric Roig, maire de Pégairolles-de-l’Escalette et président de l’AMF 34 et Jérôme Faramond, président de la Confédération générale de Roquefort, a été intronisé dans la commanderie des Torsades de Frontignan par son président, Daniel Portal.

Roquefort AOP

Côté terroir, cette année, Roquefort, 1er AOP fromagère de l’histoire, était le produit invité d’honneur du festival. Il s’est ainsi joint à la fête avec ses ambassadeurs pour régaler les visiteurs d’accords mets/ muscats.

2 ateliers gratuits d’1h, ont également été animés par le muscalogue Didier Duquenoy sur l’alliance de 7 roqueforts avec 7 muscats.

Également invités du festival du Muscat, le député, Sylvain Carrière, le sénateur, Hussein Bourgi, la sous-préfète, Emmanuelle Darmon, le conseiller Régional, René Moreno, la conseillère départementale, Sylvie Pradelle, le président de la CCI Hérault, représenté par Jean-Marie Sevestre et les maires de Mireval, Christophe Durand et de Montbazin, Josian Ribes, étaient présents aux côtés de Michel Arrouy, maire de Frontignan la Peyrade lors de son discours de lancement officiel de l’évènement.

Barbarie par Mamzelle’ Isa, les Mandadors, êtres de chair et de bois, musiciens de la forêt, venus reconquérir le cœur des hommes, les 5 musiciens-comédiens et le danseur de claquettes de Bacchus Delirium qui présentaient leur show musical viticole, la brigade de la bonne humeur communicative Méli-Mélo, ou encore les Grailhes de Thau, un orchestre de musique traditionnelle languedocienne composé de 3 hautbois, 1 tambour, 1 accordéon ou guitare ou violon. 3 bodegas (des Halles, de Nico et des Jouteurs, étaient également de la partie).

Autre temps fort de cette journée de fête, le défilé des associations et partenaires ainsi que la bénédiction du muscat par le père Louis de Pontbriand, ainsi que les déambulations d’artistes dans les rues.

« Cette journée a permis de remettre le Festival du Muscat au gout du jour et laisse présager de beaux millésimes pour les années à venir » s’est félicité Kelvine Gouvernayre, conseillère communautaire et conseillère municipale déléguée au tourisme et à la promotion des produits locaux et du Muscat qui a également tenu à remercier « les partenaires, associations et les agents de la ville mobilisés pour le bon déroulement de cette très belle manifestation ! ».