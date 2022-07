Toulouse : L214 dénonce les pratiques cruelles du groupe LDC lors d'une action « portes ouvertes » inédite

Ce samedi, L214 épingle le géant du poulet et sa marque Le Gaulois sur les conditions d'élevage des animaux

Samedi 23 juillet, à Toulouse, 39 rue d'Alsace-Lorraine, L214 organise une mobilisation pour dénoncer les méthodes d’élevage et d’abattage des poulets commercialisés sous la marque Le Gaulois. Bien connue des Français, elle est détenue par le groupe LDC, numéro 1 de la « volaille » en France.

« Bienvenue chez Le Gaulois » : ce message sarcastique apparaîtra sur une banderole de 5 m2 en plein cœur de la ville de Toulouse, à l'occasion d'une opération portes ouvertes fictive dénonçant les pratiques d'élevage de la marque.

À côté de cet affichage très grand format, un happening révélera les images choquantes d'élevages intensifs de poulets, tandis que les passants seront interpellés et invités à signer la pétition associée, qui a déjà récolté plus de 132 000 signatures sur le site bienvenuechezlegaulois.fr. Sacs à dos publicitaires, panneaux et tracts liés à cette opération portes ouvertes compléteront cette action marketing pastiche.

L’objectif : encourager le groupe LDC (Le Gaulois, Maître Coq, Marie…) à respecter les critères minimums établis par le European Chicken Commitment (ECC) pour les centaines de millions de poulets qu’il élève et abat chaque année, et à garantir une part minimale de plein air dans ses approvisionnements. Aujourd’hui, plus de 100 entreprises en France, dont KFC, Subway, Domino’s Pizza ainsi que toutes les chaînes de supermarchés sont déjà signataires de l’ECC.

Cette manifestation aura lieu simultanément dans 25 autres villes en France, mobilisant au total plus de 300 militants.

Pour Brigitte Gothière, cofondatrice de L214 : « En tant que poids lourd de l'agroalimentaire, LDC porte une responsabilité majeure dans les conditions d'élevage des poulets et dans l'idée que s'en font les consommateurs. Or, ses publicités et sa communication mensongères maintiennent les Français dans l'ignorance des réelles conditions de vie de ces animaux : surpopulation, sélection génétique, enfermement à vie… Aujourd’hui nous demandons au groupe LDC et à sa marque Le Gaulois de bannir les pratiques les plus cruelles pour ces animaux. Ils doivent s’engager à respecter à minima les critères du European Chicken Commitment, comme l’ont déjà fait plus de 100 entreprises en France. Trois ans après nos premiers échanges avec LDC, et plus d’un an après le lancement de notre campagne d’information, le groupe et ses marques Le Gaulois, Maître Coq et Marie refusent toujours de bouger : cet entêtement témoigne d’un vrai mépris de la condition animale et des attentes sociétales. »