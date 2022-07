Europe - Les députés souhaitent encourager l'utilisation des énergies renouvelables et les économies d'énergie

Les députés souhaitent encourager l’utilisation des énergies renouvelables et les économies d’énergie

La part des énergies renouvelables devra être portée à 45% en 2030

Les objectifs en matière d’économies d’énergie seront portés à 40% de la consommation d’énergie finale, et à 42,5% de la consommation d’énergie primaire

Révision de deux législations pour lutter contre le changement climatique et renforcer la sécurité énergétique

La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie souhaite accélérer le déploiement des énergies renouvelables et la réduction de la consommation d’énergie d’ici à 2030.

Mercredi, les députés ont voté en faveur de l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale de l’UE à 45% d’ici à 2030, dans le cadre de la révision de la directive sur les énergies renouvelables (RED) - un objectif également soutenu par la Commission européenne dans son paquet ‘‘REPowerEU’’.



Les députés ont doublé le nombre de projets transfrontaliers pour l’expansion de l’électricité verte à deux projets par État membre. Les États membres consommant le plus d’électricité annuellement seront tenus d’adopter un troisième projet d’ici à 2030.



La commission de l’énergie exige également que les États membres fixent un objectif indicatif relatif aux technologies innovantes en matière d’énergies renouvelables d’au moins 5% de la capacité d’énergie renouvelable nouvellement installée.



Les députés ont aussi mis en exergue l'importance de la transparence des composants de l’électricité verte et de la simplification de la montée en puissance de l’hydrogène, notamment via un système plus simple de garantie de son origine.



Dans le secteur des transports, le déploiement des énergies renouvelables devrait mener à une réduction de 16% des gaz à effet de serre, grâce à une part plus importante de biocarburants avancés et de carburants renouvelables d’origine non biologique, comme l’hydrogène.



Économies d’énergie



Lors d’un vote distinct mercredi, les députés ont soutenu la révision de la directive relative à l’efficacité énergétique (EED), la législation qui fixe les objectifs en matière d’économies d’énergie dans l’UE tant dans la consommation primaire que finale.



Les députés ont relevé l’objectif de réduction de la consommation finale et primaire de l’UE: les États membres devraient collectivement garantir une réduction d’au moins 40% de la consommation d’énergie finale d’ici à 2030, et de 42,5% de la consommation d’énergie primaire par rapport aux projections de 2007. Ces pourcentages correspondent respectivement à 740 et 960 millions de tonnes équivalent pétrole. Les États membres devraient fixer des contributions nationales contraignantes pour atteindre ces objectifs.



Les objectifs devront être atteints grâce à des mesures aux niveaux local, régional, national et européen, dans différents secteurs, notamment l’administration publique, le bâtiment, les entreprises et les centres de données.



Citations



Markus Pieper (PPE, DE), rapporteur pour la RED, a déclaré: ‘‘La véritable indépendance ne sera atteignable qu’en augmentant l’utilisation des énergies renouvelables. Notre vote démontre notre soutien sans faille à l’objectif accru de 45% pour 2030. En même temps, nous confirmons la nécessité d’une plus grande coopération transfrontalière pour renforcer le déploiement des énergies renouvelables et appelons à une stratégie d’importation diversifiée pour l’hydrogène. Nous avons également relevé les exigences pour la durabilité de la biomasse et des carburants tout en montrant comment les matières d’origine biologique peuvent apporter une réelle contribution économique à la transition énergétique.’’



Niels Fuglsang (S&D, DK), rapporteur pour l’EED, a ajouté: ‘‘Je suis ravi d’avoir obtenu un soutien politique large au PE pour des efforts supplémentaires en matière d’efficacité énergétique. Nous sommes en crise: Poutine coupe l’approvisionnement en gaz destiné à l’UE. Une des réponses les plus efficaces à cela, c’est l’efficacité énergétique. Il est donc essentiel que la commission ait voté aujourd’hui pour des objectifs élevés et contraignants pour l’UE dans son ensemble et pour chacun des États membres.’’



Prochaines étapes



Les députés ont adopté le rapport sur la RED par 54 voix pour, 14 contre et 6 absentions, ainsi que le rapport sur l’EED par 50 voix pour, 7 contre et 13 abstentions. Les deux dossiers feront l’objet d’un vote en plénière lors de la session des 12-15 septembre.



Contexte



Le 14 juillet 2021, la Commission européenne a adopté le paquet ‘‘Fit for 55’’ qui adapte les législations existantes sur le climat et l’énergie au nouvel objectif européen de réduction des gaz à effet de serre d’au moins 55% d’ici à 2030. L’un des éléments de ce paquet est la révision de la RED (RED II), qui aidera l’UE à atteindre ce nouvel objectif. Dans le cadre de RED II, l’UE sera tenue de garantir qu’au moins 32% de sa consommation d’énergie proviennent de sources d’énergies renouvelables d’ici à 2030.



Le paquet ‘‘Fit for 55’’ inclut également une révision de l’EED, alignant ses dispositions sur le nouvel objectif de 55% de réduction des gaz à effet de serre. L’EED définit actuellement le niveau d'économies d'énergie que l'UE doit réaliser pour atteindre l'objectif convenu de 32,5% d'amélioration de l'efficacité énergétique d'ici à 2030. La révision exigerait des États membres qu’ils doublent quasiment leurs obligations annuelles en matière d’économies d’énergie, avec un rôle phare pour les gouvernements et les investissements du secteur public, des actions visant à lutter contre la pauvreté énergétique et d'autres mesures pour contribuer à réaliser de nouvelles économies d'énergie.

