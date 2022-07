Sérignan - C'est période de floraison des lys des sables dans les dunes de Sérignan

Nous sommes actuellement en pleine période de floraison des lys des sables.

Nos dunes en sont remplies cette année.

Comme chaque année, nous avons envie de partager ça avec vous car c’est une vraie splendeur !

Pour rappel, le lys des sables, autrement nommé lys maritime ou lys de mer, est une délicate, élégante et odorante fleur blanche qui pousse dans les dunes. On la trouve facilement aux Orpellières, à la Séoune (ici en photo) et à la Maïre, elle borde les cheminements qui mènent à la mer. Cette plante est rare et protégée car en voie de disparition. Inutile d'en arracher les bulbes ou d'en extraire les graines noires car elle n’est pas faite pour être cultivée. Mieux vaut respecter son intégrité physique et la regarder évoluer dans son milieu naturel.