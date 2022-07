Sète - Marché des producteurs de pays : une première à Sète !

Dans le cadre de sa politique d’animations et de promotions commerciales, Sète Agglopôle Méditerranée s’est engagée aux côtés de la Chambre de l’Agriculture de l’Hérault pour le renforcement et le déploiement des Marchés des Producteurs de Pays, sur son territoire.

Cette année, huit communes de l’agglomération accueillent en soirée ces marchés qui valorisent pleinement la richesse et la diversité de nos terroirs, et pour la première fois Sète, dès ce vendredi 15 juillet, à partir de 19 h, au mail des Salins.

Une invitation à rencontrer des fermiers, vignerons et artisans qui vous régaleront avec les pépites de notre beau terroir. Vous pourrez vous approvisionner de bons produits locaux et de saison ou savourer en direct de délicieuses assiettes fermières composées devant vous par les producteurs. A noter que le Marché des Producteurs de Pays reviendra à trois reprises durant l’été, toujours au mail des Salins : les vendredi 22 juillet puis 5 et 12 août.

D’autres marchés se tiennent dans la ville tout au long de l’été, dont un marché nocturne artisanal (18 h - minuit), jusqu’à fin août : les mardis sur la Corniche, place Edouard-Herriot ; les jeudis au quartier des Quilles, place du Gallion ; et les dimanches au Môle, promenade Jean-Baptiste-Marty. Il propose un nombre conséquent de stands proposant des articles de créateurs, de l’artisanat, at autres souvenirs.

Le marché des Salins propose, lui, tous les mardis matins, des produits alimentaires de producteurs locaux et régionaux avec une nette tendance à privilégier l’agriculture biologique.

Le Barrou à lui aussi son marché dominical où il est possible, de 7 à 14 h, de retrouver des stands proposant de la nourriture et des objets du quotidien, de l'artisanat de qualité et sous toutes ses formes. Enfin, les marchés alimentaires et manufacturés de la ville se déroulent aux horaires habituels.

Parmi eux, le marché de l’île de Thau le lundi, celui du centre-ville le mercredi, sur la place Edouard-Herriot de la Corniche le jeudi, et sur l’avenue Victor-Hugo le vendredi.