Occitanie - La marque Sud de France en campagne cet été !

Durant tout l’été, l’agence AD’OCC met en place un dispositif de valorisation des produits de la marque Sud de France dans plus de 400 magasins régionaux.

Il y a un an, la Région Occitanie s’est engagée avec 6 enseignes de la grande distribution à former un pack pour valoriser les produits et producteurs régionaux à travers la signature d’une Charte d’engagement pour la grande distribution durable en Occitanie.

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie et de l’agence AD’OCC : " Aujourd’hui, 70% de la consommation se fait dans la moyenne et grande distribution. Dans un contexte d’inflation et d’urgence climatique, nous devons tout faire pour aider les habitants d’Occitanie à gagner du pouvoir de vivre et de la souveraineté. Nous en faisons la preuve en jouant collectif avec les enseignes de la grande distribution, les consommateurs et les producteurs. "

La saison estivale a commencé en Occitanie avec des chiffres de fréquentation exceptionnels.

C’est la région la plus fréquentée de l’Hexagone par les touristes français et la Région Occitanie a pour ambition de renforcer son attractivité en mettant en avant ses atouts : la convivialité, le bien-vivre et une terre de prédilection grâce au climat, au décor naturel et à ses atouts comme la richesse et la qualité du patrimoine gustatif des produits de la marque Sud de France.

Dans plus de 400 points de vente des enseignes de la grande distribution partenaires de la marque – Auchan, Carrefour, Leclerc, Intermarché, cora, Casino, Système U - le consommateur pourra faire des courses Sud de France avec des rayons aux couleurs de la marque. Ce partenariat traduit l’engagement d’AD’OCC pour faire gagner aux producteurs régionaux des parts de marché, tout en diffusant les valeurs de la marque Sud de France.

Cette promotion s’appuie sur un visuel « Je dis Oui aux produits d’Occitanie » décliné sur de nombreux supports : affiches, stop-rayon, réglettes, etc. L’objectif est d’interpeller pour donner envie de consommer des produits de la marque Sud de France.

Depuis plus de 15 ans, la marque Sud de France regroupe « le meilleur de l’Occitanie » et met en lumière la richesse culinaire et gastronomique de la région. Avec 12 800 produits agréés, ce sont près de 1 650 producteurs passionnés qui ont adhéré à cette dynamique collective de valorisation des productions régionales. Sud de France offre aux citoyens la garantie de consommer des produits locaux, de qualité, respectueux de l’environnement, de l’humain et issus de notre patrimoine régional.

Le site : https://sud-de-france.com/