Nîmes - Un Prix pour les plongées à visée éducative du Club subaquatique des pompiers du Gard

La Fondation Banque Populaire du Sud vient de primer les initiations à la plongée à visée éducative du Club subaquatique des pompiers du Gard (Nîmes). Le Club est lauréat dans la catégorie « Innovation sociale et environnementale » ; il reçoit une dotation de 1000 euros. La Fondation d’entreprise Banque Populaire du Sud a octroyé 79 000 euros en juin 2022 à 40 lauréats répartis dans quatre catégories : Innovation sociale et environnementale (15), Insertion professionnelle et promotion de l’entrepreneuriat (10), Patrimoine culturel local (7) et Initiatives Jeunes (8).

Par la plongée, le Club subaquatique des pompiers du Gard oeuvre auprès des jeunes en mettant l’accent sur la citoyenneté et sur la préservation du milieu, tout en favorisant le dépassement de soi et l’ouverture aux autres. Il propose des stages à des collégiens des sections SEGPA et ULIS, à des jeunes placés sous mesures judiciaires par la Protection Judiciaire de la Jeunesse et à d’autres jeunes en difficulté suivis par des associations.

La plongée est une discipline de valeurs qui requiert à la fois du savoir-faire et du savoir-être. Le projet pédagogique du club poursuit les objectifs suivants : la technique au service de l’éducation, l’éducation par le sport (pour réajuster des comportements), l’éco-citoyenneté (génération éco-plongeur) pour sensibiliser au développement durable, comprendre et respecter le milieu et autrui. Il permet aussi de favoriser l’inclusion des élèves au sein de leurs établissements par l’intégration des valeurs citoyennes, et de réamorcer la scolarité. Véritable ouverture sur le monde, les stages de plongée offrent enfin des opportunités de développement personnel.

Rendez-vous à la Fête de la Mer et des Littoraux

Le club subaquatique des pompiers du Gard participe à l’organisation et à l’animation de la 3e édition gardoise de La Fête de la Mer et des Littoraux les 22 et 23 juillet de 10h à 17h, à la Plage du Boucanet-Sud au Grau-du-Roi. Deux journées ouvertes à tous avec des animations gratuites proposées par le Comité Gard FFESSM avec l’ensemble de ses partenaires. À cette occasion, le club proposera à de nombreux jeunes des animations portant sur la prévention et la sécurité en mer ainsi que sur la sensibilisation à la biodiversité, à la préservation de la mer, à l’écocitoyenneté et à la pratique sportive.