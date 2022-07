Sète - Un nouveau fonctionnement pour les horodateurs de la ville

La Ville, via la SPLBT, déploie actuellement un nouveau système d’enregistrement aux horodateurs.

Comme cela se fait déjà dans de nombreuses villes, il faudra désormais renseigner sa plaque d’immatriculation.

Dans un premier temps, durant la période de paramétrage des machines, une par une, les horodateurs continueront à délivrer un ticket. A terme, quand le déploiement complet aura été effectué, il suffira d’enregistrer sa plaque d’immatriculation, qui sera renvoyée automatiquement dans le système de contrôle de la police, sans plus avoir de ticket délivré à mettre sur le pare-brise (sauf pour ceux qui le demanderont quand même). Un éco-geste simple qui permettra d’économiser du papier et du temps, puisqu’il ne sera plus nécessaire de repasser par sa voiture.

Une quarantaine d’horodateurs, sur les 130 que compte la ville, ont déjà été reprogrammés à ce jour, principalement du côté des plages et dans le quartier Victor-Hugo. Le déploiement complet, notamment en centre-ville, est prévu jusqu’à fin août.