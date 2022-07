Sérignan - Une étape supplémentaire dans la réhabilitation de Jean Gau

Le Maire était convié à l’inauguration du nouveau Club House de la Société Nautique Béziers Valras et son bassin Jean Gau le samedi 9 juillet.

C’était l’occasion de réaffirmer l’attachement de Sérignan pour son navigateur et d’évoquer les liens entre Valras-Plage et notre commune.

Michèle Bussière, épouse du biographe de Jean Gau était présente pour inaugurer les locaux et poursuivre le travail de transmission de la mémoire du navigateur et par ricochet celle de son mari décédé en 2016.

Un projet de réédition de l’ouvrage biographique est en cours et les derniers objets seront exposés au sein du port privé. Un panneau de signalétique sera également installé pour faire la jonction avec ceux de Sérignan.

La ville soutient et accompagne le port dans sa démarche de valorisation de son patrimoine.

Jean Gau (1902-1979) est le deuxième français à avoir réalisé la traversée de l’Atlantique en solitaire après Alain Gerbault. Il a d’ailleurs été longtemps recordman du nombre de traversées. Ami intime de Bernard Moitessier, peintre, aventurier, il a mené son existence en toute liberté, sans chercher le feu des projecteurs.

Une nouvelle place du village portera son nom et sera inaugurée dans les prochains mois, bouclant en quelque sorte la réhabilitation totale de ce personnage emblématique de l’Histoire de la navigation et de l’Histoire de Sérignan. Les archives personnelles de Jean dont ses manuscrits autobiographiques, sa correspondance et les articles de presse regagnent les archives municipales de Sérignan.

Elles ont été confiées par Michèle Bussière au service Patrimoine afin de les conserver et les valoriser.

C’est une fierté pour Sérignan et un enjeu important de mémoire.