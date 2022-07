Toulouse - Anima Parc Occitanie développe ses attractions et déploie sa stratégie

AnimaParc® Occitanie développe ses attractions et déploie sa stratégie

Alors que cette nouvelle saison démarre sous de bons auspices, AnimaParc® Occitanie présente ses nouveautés 2022 et le déploiement d’une nouvelle stratégie pour 2023. Divisée en deux phases, les résultats finaux de celle-ci devraient voir le jour l’été prochain.

Une saison sous le signe du renouveau

Après quelques turbulences l’année dernière, AnimaParc® Occitanie enregistre une hausse de la fréquentation en ce début de saison basse avec environ 850 visiteurs/jour en moyenne, ainsi qu’une hausse et de son chiffre d’affaires et du panier moyen dans les points de vente du parc avec 22.60€ par visiteur entre le 4 avril et le 30 juin 2022.

“Dans le budget des Français, les loisirs sont un poste de dépenses qui bénéficie du côté morose de l’actualité. Parfois anxiogène, celle-ci peut expliquer qu’ils souhaitent s’évader dans les parcs pour s’offrir des moments de détente et de dépaysement avec leurs enfants, plus particulièrement au sortir de la crise sanitaire. Les destinations de proximité comme AnimaParc reflètent cet engouement” admet Benjamin Pauly, Responsable Marketing et Communication d’AnimaParc® Occitanie.

En termes de satisfaction des clients, cette année encore le parc bat des records notamment grâce aux travaux d’embellissement et d’amélioration réalisés cet hiver. Des retours positifs qui entretiennent la volonté d’AnimaParc® Occitanie de se réinventer afin de maintenir cette qualité d’accueil des visiteurs en répondant toujours à leurs besoins et attentes.

Vers une expérience immersive et interactive

Dans cette première phase de déploiement, AnimaParc® Occitanie dévoilera petit à petit durant le mois de juillet des nouveautés sur ses attractions mythiques.

Du côté du Niagara, montagne russe aquatique sur des bûches, un nouveau tunnel artificiel composé d’une trentaine de jets d’eau. Son activation est imminente. A la fin du parcours, les visiteurs seront également amenés à emprunter un nouveau chemin au travers d’une épave de bateau pirate de 5 mètres de haut entièrement fabriquée par le menuisier salarié du parc.

L’attraction Far West Express à l’ambiance western, proposera désormais d’embarquer dans le train d’une mine en pleine explosion, à grand renforts de nouveaux effets sonores, de canons à fumée et d’effets lumineux led, pour une ambiance encore plus immersive.

Dans cette continuité, ces mêmes canons à fumée ont également été placés sur les contours de Wild Tower, la tour de chutes libres du parc. Synchronisés avec une piste sonore, ceux-ci seront accompagnés d’un brumisateur au sol qui augmente la sensation de hauteur et de vertige une fois au sommet.

Du côté de La Forêt des Dinosaures, l’ambiance sonore a également été modifiée afin d’offrir aux visiteurs une expérience inédite. Frissons et spectacle garantis !



Pour la première fois de son histoire, l’intégralité du parc à thèmes est sonorisée. AnimaParc est divisé en 6 zones à thèmes (Far West, Pirates, Fantasy, Indiens, Dinosaures, Tropical) avec chacune son ambiance et ses bruitages sonores rendant l’expérience de visite encore plus immersive. Toutes ces nouveautés sont imaginées, conçues et installées en interne par l’équipe d’ingénieurs et apprentis du parc.

Enfin, de nouveaux spectacles interactifs seront de nouveau proposés cette saison. Du 10 juillet au 31 août 2022 se tiendra tous les jours le Mexico Show, spectacle mêlant acrobaties, magie et humour dans lequel les spectateurs seront plongés dans un univers aux inspirations mexicaines. Et du 22 octobre au 6 novembre 2022, se tiendra Anima’Loween, Fiesta de los Muertos, un événement pour lequel le parc se parera de décorations diaboliquement colorées et festives.

Un parc prêt à affronter la canicule

Adapté aux fortes chaleurs de l’été, l’ensemble du parc est ombragé, notamment grâce à son terrain boisé. Cette configuration permet au parc de pouvoir accueillir des visiteurs dans des périodes de fortes chaleurs.

De plus, début Juillet, AnimaParc® Occitanie rouvrira son espace aquatique, le New Splash Park, qui a fait peau neuve pour garantir le confort et la sécurité des visiteurs. Trois jeux d'eau ont également été ajoutés ainsi qu’un nouveau stand de restauration baptisé Tropi’Kiosk servant des produits rafraîchissants tout le long de la journée.





Informations pratiques

Depuis l’année dernière, les visiteurs ont le choix lors de leur réservation en ligne entre le billet « Zen » non daté, utilisable toute la saison et le billet « Malin » daté et à tarif réduit. Et pour les habitués, un pass annuel est également disponible à la vente en caisse ou sur la billetterie en ligne : Réservez vos billets

AnimaParc® Occitanie sera ouvert jusqu'au 6 novembre 2022 selon le calendrier d’ouverture du parc disponible sur www.animaparc.com

A propos d’Animaparc® Occitanie

AnimaParc a été créé en 2005 dans la commune du Burgaud (Haute-Garonne) par Madame et Monsieur Poujade. AnimaParc Occitanie compte trois parcs à thème. D’abord un parc de loisirs animalier avec quelques jeux puis un parc d’attractions avec rapidement de très nombreuses nouvelles attractions puis un parc de dinosaures et un espace aquatique, AnimaParc s’est toujours réinventé pour se développer, créer de nombreux emplois et émerveiller de nombreux enfants et leurs familles. Aujourd’hui le parc est une destination touristique et culturelle majeure en Occitanie qui affichait un record de fréquentation de 150 000 visiteurs en 2019 et 135 000 en 2021 (malgré une ouverture retardée de 3 mois).





Contacts Presse

OXYGEN - Leïla Colaud - 05 32 11 07 31 / leila.c@oxygen-rp.com