Fronton - Le Collectif Négrette présente ses « Coups de cœur » 2022

Fondé il y a trois ans, le Collectif Négrette, qui regroupe une dizaine de caves et de domaines parmi la quarantaine que compte le vignoble de Fronton, vise à la reconnaissance du potentiel qualitatif du cépage éponyme, l’emblématique cépage de l’AOP Fronton. Choisis parmi des cuvées issues d’un cahier des charges spécifique, trois « Coups de cœur » sont désignés chaque année à l’issue d’une dégustation à l’aveugle, réunissant des journalistes et influenceurs spécialisés, des sommeliers et des cavistes. Le palmarès 2022 vient d’être dévoilé.

LES 3 « COUPS DE CŒUR » 2022 PAR CATÉGORIE

LA CUVÉE « COUP DE CŒUR » DES CAVISTES/BAR À VIN: CHÂTEAU LAUROU Absolue Négrette 2018 100% Négrette 18 €, AB

LA CUVÉE « COUP DE CŒUR » DES SOMMELIERS : CHÂTEAU DE BELAYGUES Le Canard Élégant 2020 70% Négrette 30% Syrah 20 €, en conversion AB

LES CUVÉES « COUP DE CŒUR » EX ÆQUO DES JOURNALISTES/INFLUENCEURS :

CHÂTEAU DE BELAYGUES Le Canard Élégant 2020 70% Négrette 30% Syrah 20 €, en conversion AB

CHÂTEAU BOUJAC Sargha 2019 100% Négrette 18,40 €, AB

« Cette nouvelle édition confirme le potentiel qualitatif de la Négrette et révèle l’émulation positive que génère désormais notre collectif. Les trois “Coups de cœur” 2022 sont de grands vins qui, envoyés à une sélection de journalistes et de professionnels, permettront de porter haut l’image des vins de Fronton ! » Benjamin Piccoli, directeur de l’AOP Fronton

Où trouver les vins du Collectif Négrette ?

Identifiables à leur collerette, les vins du Collectif Négrette, dont les « Coups de cœur » 2022, sont à retrouver à la Maison des Vins de Fronton, sur la boutique du site vins-de-fronton.fr, dans les caveaux de vente des caves et domaines ainsi que dans une sélection de cavistes.