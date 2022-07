Sète - Une grande tournée d'été pour la ludomobile

Du 7 juillet au 26 août, le centre social du CCAS, en partenariat avec la médiathèque François-Mitterrand, met en place une “ludomobile” qui sillonnera les quartiers de la ville à la rencontre des parents et enfants, du lundi au vendredi, de 10 h à 13 h.

Ce service gratuit et en accès libre, animé par les équipes des ludothèques, commencera ses tournées hebdomadaires les lundis à la Plagette, quai de la Daurade. Puis : les mardis aux 4 ponts, plus exactement dans la rue de Tunis, les mercredis au Pont-Levis, les jeudis à la Corniche (rue de Picardie) et les vendredis en centre-ville, sur la place Aristide-Briand.

Cette opération avait rencontré, l’été dernier, un franc succès auprès des jeunes Sétois et estivants. Beaucoup d’entre eux, dans chaque quartier, avaient pu, en compagnie de leurs parents et grands-parents, profiter d’une matinée autour de jeux de société ou de lecture.