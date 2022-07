Narbonne - Nouveaux propriétaires à La Mie Câline de Narbonne

La Mie Câline, acteur français majeur des terminaux de cuisson depuis 1985 via son offre de pains, viennoiseries, pâtisseries et de restauration rapide, se développe en région. Grâce à son réseau de 242 magasins, la marque du groupe Monts Fournil séduit toujours plus d’entrepreneurs.

Dès le 4 juillet 2022, La Mie Câline Narbonne (11) sera reprise par Isabelle Lévêque-Brochot et Xavier Lévêque.

Isabelle Lévêque-Brochot a coordonné pendant 20 ans des foyers d’accueil médicalisés pour adultes autistes avec troubles du comportement. Xavier Lévêque a, quant à lui, exercé pendant 23 ans un poste de manager dans un établissement public à caractère administratif. Ils désiraient se lancer ensemble dans une nouvelle aventure. La Mie Câline leur a permis d’acquérir des connaissances solides avec une formation pratique dans le magasin de Montpellier Rimbaud ainsi qu’une autre plus théorique au siège de Saint-Jean-de-Monts.

« Nous étions en quête d’une nouvelle affaire en tant que commerçants. Depuis 20 ans, nous nous rendions à Gruissan pour des vacances, juste à côté de Narbonne ! Nous avions toujours eu comme projet de vivre dans cette région et cette reprise s’est présentée à nous comme une évidence. De plus, La Mie Câline est une enseigne avec laquelle nous partageons les mêmes valeurs : solidarité, bien-être au travail et RSE avec la labélisation Commerçant Responsable » affirment Isabelle Lévêque-Brochot et Xavier Lévêque.

La Mie Câline de Narbonne emploiera 11 salariés et recevra les Narbonnais tous les jours dans son magasin de 200m2.

L’enseigne place au cœur de ses valeurs le respect des autres, la communication, la compétence professionnelle, la loyauté et l’honnêteté.

Le réseau de franchise La Mie Câline compte aujourd’hui 242 magasins et fédère plus de 2 200 franchisés et collaborateurs.

Informations pratiques :