Teyran - Dynveo lève 5 M€ pour accélérer son développement

Pionnière nationale de la production de compléments alimentaires sans excipients ni additifs, la société montpelliéraine DYNVEO vient de procéder à une importante levée de fonds. Son objectif est double : accroître ses capacités industrielles et développer la production d’actifs biosourcés en Occitanie.

“Proposer des compléments alimentaires naturels, purs et efficaces, sans excipients ni additifs, est l’ambition que je porte depuis la création de ma société il y a 12 ans” explique Thomas ANDRÉ, Fondateur et Président Directeur général du laboratoire nutraceutique DYNVEO. En difficulté pour trouver des façonniers garantissant un haut niveau d’exigence, il opte dès ses débuts pour une internalisation de la production. Une stratégie qui permet rapidement au laboratoire nutraceutique montpelliérain de devenir une référence nationale sur son marché. “C’est pour répondre à une croissance fulgurante de la demande et approfondir notre effort d’innovation que nous venons de conclure, avec le soutien de In Extenso Finance & Transmission, une levée de fonds de 5 M€ avec Sofilaro, filiale capital investissement du Crédit Agricole qui est notre partenaire de longue date, et le fonds d’investissement BNP Paribas Développement", précise-t-il.

Augmenter les capacités de production

Tout en assurant le développement de la société et l’augmentation du volume de production qui devrait doubler à 3 ans, l'objectif du laboratoire DYNVEO est de préserver le même niveau d'exigence dans l’élaboration de ses compléments alimentaires. Pour porter cette ambition à l'horizon 2025, le laboratoire va créer une centaine d’emplois, investir dans de nouvelles machines et technologies et enfin construire de nouveaux locaux.

Produire de manière responsable des actifs biosourcés en région

Particulièrement attentive à l’origine, à l’efficacité et à l’innocuité des actifs entrant dans la composition de ses compléments alimentaires, DYNVEO a mis en place une stratégie de R&D visant à développer de nouvelles technologies de production d’actifs en Occitanie. Dans cette démarche, le laboratoire collabore avec d’autres acteurs de la recherche, comme TWB (Toulouse White Biotechnology). “Cette récente levée de fonds et ce partenariat avec une infrastructure d’excellence en biotechnologies industrielles nous permettront d’atteindre une production d’actifs par voie biosourcée à l’échelle industrielle d’ici 2026. Plusieurs brevets sont en cours de dépôt.” confie avec enthousiasme Thomas ANDRE.

À PROPOS DE DYNVEO

Créé en 2010 par Thomas ANDRÉ et basé à Teyran (34), DYNVEO est un laboratoire de nutraceutique spécialisé dans l’élaboration de compléments alimentaires naturels. Certifiés bio par Bureau Veritas (Qualité France) et développés dans un souci de transparence et de respect de la santé du consommateur, les produits du laboratoire héraultais comptent parmi les plus purs du marché. Ils sont garantis sans aucun excipients ni additifs. Positionnée sur un marché en pleine croissance, l’entreprise Dynveo a régulièrement étoffé son équipe depuis sa création pour atteindre en 2022 un effectif de 50 salariés rassemblés autour des valeurs de qualité et d’éthique portées par son créateur.

DYNVEO. 160, avenue de l’Industrie, 34820 TEYRAN. www.dynveo.fr