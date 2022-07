Boujan-sur-Libron - Manifestation devant les arènes pour dénoncer la cruauté des novilladas

Le COLBAC (Comité de liaison biterrois pour l’abolition de la corrida) manifestera devant les arènes de Boujan-sur-Libron, pendant l’une des novilladas de Toros y Campo, pour dénoncer la cruauté de la tauromachie.

C’est la première fois que des opposants à la tauromachie manifesteront devant les arènes de Boujan-sur-Libron pendant une corrida.

Pour obtenir l’autorisation de manifester au plus près des arènes, le COLBAC a déclaré une manifestation silencieuse limitée à une dizaine de militants.

« Notre objectif est de dénoncer la barbarie tauromachique au moment et là où elle a lieu ; nous interpellerons l’opinion et les passants grâce aux messages de nos banderoles et visuels : aucune tradition ne peut justifier que l’on érige en spectacle des actes de cruauté envers un animal. Les traditions nous viennent d’époques où il était considéré comme normal de maltraiter ou d'utiliser les plus faibles, pour leur travail ou pour se divertir à leurs dépens, cruellement le plus souvent ; les maintenir sans s'interroger sur leur acceptabilité aujourd'hui n’est plus possible. »

Jusqu’ici, à la demande des maires et des clubs taurins, toute manifestation ayant pour objet de contester la corrida était interdite dans un rayon de 500 mètres autour des arènes en marge des spectacles tauromachiques. En octobre 2021, lors des Journées taurines de Béziers, le COLBAC avait gagné en justice contre l’interdiction de manifester.

Le COLBAC réclame la fin des spectacles cruels à Béziers et à Boujan-sur-Libron et l'abolition des corridas en France.