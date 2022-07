Occitanie - La tournée 2022 en Occitanie : 34 étapes pour rappeler les bons réflexes !

Un dispositif itinérant de prévention en Occitanie : passons un bon été avec les bons réflexes santé

L’ARS Occitanie relance sa tournée estivale de prévention du 4 juillet au 27 août dans les 13 départements de la région Occitanie. Ce dispositifitinérant va aller à la rencontre des Occitans et des vacanciersau plus près dessites touristiques, pour rappeler lesbons réflexes santé durant tout l’été : 34 étapes sont au programme de cette 3ème édition en Occitanie.

Pour profiter pleinement de l’été sans prendre de risques pour soi-même ni en faire courir à son entourage, il est essentiel d’adopter les bons réflexes en santé. Que ce soit face au soleil, au moustique tigre ou pour apprécier la qualité des eaux de baignade, de simples gestes de bon sens suffisent pour limiter les risques.

Dans le contexte épidémique actuel, les bons réflexes de vigilance, de dépistage et de vaccination sont aussi à rappeler à tous pendant tout l’été : ces messages de prévention seront pleinement d’actualité lors des 34 étapes de cette nouvelle tournée d’été dans les 13 départements de la région Occitanie.

Lors de chaque étape locale, l’équipe d’animation proposera des ateliers pédagogiques et ludiques accessibles à tous sur l’exposition solaire, les moustiques tigres et les tiques, la consommation cachée de sucre, la sécurité de la baignade… ainsi qu’un espace d’information sur la sexualité (choisir sa contraception, les premières fois, les infections sexuellement transmissibles), sur les addictions (alcool, tabac, protoxyde d’azote…), les gestes barrières, la vaccination... mais aussi sur le nouveau service « Mon espace santé » pour avoir accèsà son dossier médical à distance, à tout moment et pendant les vacances en cas de besoin.

La tournée 2022 en Occitanie : 34 étapes pour rappeler les bons réflexes santé durant tout l’été.

A l’initiative de l’ARS Occitanie et de ses partenaires, le dispositif itinérant de prévention fera 34 étapes dans toute la région du 4 juillet au 27 août :

En juillet

04/07 | Pont du Gard (GARD)

05/07 | Le Grau du Roi(GARD)

06/07 | Sommières(GARD)

07/07 | La Grande Motte (HERAULT)

08/07 | Le Cap d’Agde (HERAULT)

12/07 | Sainte-Enimie (LOZERE)

13/07 | Meyrueis(LOZERE)

18/07 | Muret Plage (HAUTE-GARONNE)

19/07 | Colomiers(HAUTE-GARONNE)

20/07 | Tournefeuille (HAUTE-GARONNE)

21/07 | Saint-Lary-Soulan (HAUTES-PYRENEES)

22/07 | Bagnères-de-Bigorre (HAUTES-PYRENEES)

25/07 | Argelès-Gazost(HAUTES-PYRENEES)

26/07 | Marciac (GERS)

27/07 | Lupiac (GERS)

28/07 | Saint-Clar(GERS)

En août