Tarbes - Lourdes devient la huitième base de Volotea en France !

INAUGURATION : L’AÉROPORT DE TARBES-LOURDES DEVIENT LA 8ÈME BASE DE VOLOTEA EN FRANCE

La ligne Tarbes-Lourdes-Paris-Orly est la première délégation de service public de Volotea en France. La compagnie accompagne cette ouverture du lancement de 4 autres nouvelles lignes, toutes exclusives, pour des départs à partir du 1er juillet 2022.

Grâce à cette base, Volotea crée de nouveaux emplois locaux, avec plus de 31 emplois directs et 25 emplois indirects.

Communiqué de presse, le 1er juillet 2022 – Volotea, la compagnie aérienne des capitales régionales européennes, poursuit son développement en France avec l’inauguration de sa nouvelle base à Tarbes-Lourdes. La compagnie y base un Airbus A319 avec une capacité de 156 sièges. Dès aujourd’hui, Volotea assurera la ligne depuis l’aéroport de Tarbes-Lourdes- vers Paris-Orly et lance 4 autres lignes exclusives à destination de Strasbourg, Naples, Palerme et Venise, pour des départs dès cet été.

Avec cette nouvelle base, Volotea poursuit son fort développement en France (son premier marché) et proposera depuis Tarbes-Lourdes un total de 5 destinations exclusives. En plus de Paris-Orly, première délégation de service public en France pour Volotea, la compagnie connectera également l’aéroport de Tarbes-Lourdes à Strasbourg, Naples, Palerme et Venise. L’ouverture de cette 8ème base en France s’accompagne de la création d’emplois locaux avec 31 emplois directs (20 postes de Personnel Navigant, 10 Pilotes et 1 chef d’escale) et 25 autres emplois indirects (grâce notamment à la délégation des services d’escale, de maintenance, ou encore de restauration).

Les opérations de l’ensemble des lignes débuteront cette semaine :

Tarbes-Lourdes – Paris-Orly

Volotea opèrera tous les jours, deux fois par jour, les matins et soirs, la ligne Tarbes-Lourdes – Paris Orly dès le 1er juillet 2022.

Lourdes – Strasbourg

Volotea opèrera deux fois par semaine, les lundis et vendredis, la ligne Tarbes-Lourdes – Strasbourg dès le 1er juillet 2022.

Lourdes – Naples

Volotea opèrera deux fois par semaine, les mercredis et samedis, la ligne Tarbes-Lourdes – Naples dès le 2 juillet 2022.

Lourdes – Palerme

Volotea opèrera deux fois par semaine, les mardis et samedis, la ligne Tarbes-Lourdes – Palerme dès le 2 juillet 2022.

Lourdes – Venise

Volotea opèrera deux fois par semaine, les jeudis et dimanches, la ligne Tarbes-Lourdes – Venise dès le 3 juillet 2022.

Les billets sont ouverts à la vente en France sur le site de Volotea : www.volotea.com et sur l’ensemble des canaux de distribution.

« Nous sommes très fiers d’annoncer le lancement de notre nouvelle base à l’aéroport de Tarbes-Lourdes et donc notre 8ème base sur le marché français ! Nous sommes également très heureux d’inaugurer la ligne Tarbes-Lourdes - Paris Orly et pouvoir ainsi assurer la continuité de la connexion cet été. Nous voyons également de belles opportunités pour la région et nous offrons dès cette semaine, 4 nouvelles exclusivités pour la saison estivale depuis Tarbes-Lourdes avec des liaisons directes vers Strasbourg et 3 autres destinations exclusives en Italie. Le lancement de cette base est aussi synonyme de création d’emplois puisque nous créons 31 emplois directs et au moins 25 emplois indirects à l’aéroport, sans compter les nombreux autres emplois à prévoir pour gérer l’activité supplémentaire générée par ce trafic additionnel. » indique Céline Lacroix, responsable du développement international de Volotea.