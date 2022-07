Auch - Roland STURMEL, décoré Chevalier de la Légion d'Honneur

Monsieur Roland STURMEL, Lieutenant-colonel Hr de sapeur-pompier et Président de la région Sud-Ouest Harmonie Mutuelle a été décoré ce vendredi 24 juin à la préfecture du Gers. Thierry BEAUDET, Président du Conseil Économique, Social et Environnemental, lui a remis les insignes de Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’honneur, en présence de plusieurs élus régionaux et locaux.

Un anniversaire rêvé pour le gersois d’adoption

Le jour de ses 70 ans et sur ses terres d’adoption, Roland STURMEL s’est vu remettre les insignes de Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’honneur au nom du Président de la République. La cérémonie a eu lieu ce vendredi 24 juin à la préfecture du Gers en présence du préfet du Gers, Xavier BRUNETIÈRE, d’élus régionaux et locaux, du président d’Harmonie Mutuelle, Thomas BLANCHETTE, d’élus Présidents de Territoires Harmonie Mutuelle, d’élus de la Mutualité Française Occitanie et des représentants des Autorités de la vie civile et militaire.

Une fierté pour cet auscitain qui se voit récompensé de son investissement et de son engagement sans faille.

« Je fus chanceux, car ma route m’a souvent fait croiser de belles personnes qui ont éclairé mon parcours, accompagné mes choix et boosté mon énergie lorsque cela était nécessaire. »

« Altruiste, actif et infatigable, tu es le citoyen dont rêve toute démocratie !

Je vois pour ma part une convergence entre ta vocation au sein des Sapeurs-pompiers, et ton engagement dans le mouvement mutualiste, autour de cette belle notion commune de « secours » : secours immédiat apporté à ceux dont la vie est mise en danger, secours sur le long terme dans l’idéal d’une santé pour tous.

Plus encore, un parcours comme le tien redonne ses lettres de noblesse à la politique au meilleur sens du terme. Car pour chaque engagement que tu as poursuivi, pour chaque secteur que tu as découvert, tu as directement ressenti le besoin de rejoindre l’instance de réflexion, de coordination, le niveau de gouvernance où l’on peut améliorer, approfondir, faire connaître. C’est clairement ce qui me frappe dans ton parcours, et qui en fait sa rareté et son exemplarité. » a déclaré Thierry BEAUDET, Président du Conseil Économique, Social et Environnemental, lors du discours de remise des insignes de Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’honneur.