Ramonville Saint Agne - Tousolar, une entreprise installatrice de panneaux solaires qui aide les citoyens à mieux consommer

Ce samedi 2 juillet 2022, nous célébrons la 100ème Journée internationale des coopératives, mettant en évidence la contribution unique des coopératives à l'amélioration du monde avec le slogan « Les coopératives construisent un monde meilleur ». Une devise que partagent de nombreuses SCOP et SCIC, qui évoluent dans des secteurs variés comme les bureaux d’études énergétiques, le développement durable, l’installation et la maintenance d’énergies renouvelables...

Un bel exemple avec TOUSOLAR, nouvelle société coopérative citoyenne d'installateurs de panneaux photovoltaïques favorisant le Made in France et le bas-carbone, basée en Haute-Garonne.

Le modèle coopératif pour une vision d’entreprise vertueuse et réaliste

Début 2021, Guillaume Lamiaud contacte Alter’Incub Occitanie Pyrénées, l’incubateur d’innovation sociale de l’Union Régionale, pour parler de son projet, qu’il porte à l’époque seul. Il candidate, intègre le dispositif d’accompagnement et fin mai, parvient à créer un collectif. Le 7 février 2022, le projet se transforme en entreprise et c’est le modèle coopératif qui est choisi où tous les associés peuvent décider de la stratégie et où les bénéfices sont réinjectés dans l’entreprise.

C’est un choix qui correspond aux valeurs de l’équipe, composée de 12 associés, et le statut Scic, Société Coopérative d’Intérêt Collectif, permet au modèle économique solidaire de fonctionner, notamment via la gouvernance collective.

« La Scic nous est apparue comme la solution idéale parce que tout le monde est impliqué dans le projet. Les bénéficiaires définissent leurs besoins, les partenaires techniques les transforment en solution et les employés de l’entreprise l’installent. », détaille Guillaume Lamiaud, président et associé de la coopérative.

Une solution pour diminuer sa facture d’électricité tout en protégeant la planète et l’économie locale

Le projet est le fruit d’une réflexion collective pour aider à lutter contre le réchauffement climatique et contribuer à l'économie locale. TOUSOLAR, basée en Haute-Garonne, aide les bénéficiaires à mieux et moins consommer en proposant une solution photovoltaïque d'autoconsommation et en favorisant le Made In France et le bas carbone. L’offre d’accompagnement débute par une analyse de la consommation, une étude technique et par la gestion complète du volet administratif. Ensuite, l’équipe de TOUSOLAR s’occupe de l’installation et va également au-delà puisqu’un suivi des performances est également prévu. « Cette offre globale, nous l’avons pensé pour qu’elle soit le plus adaptée possible à la consommation des clients mais aussi et surtout pour plus de sérénité. Et nous mettons un point d’honneur sur le développement de l’économie locale en s’assurant que l’installation soit faite par des employés issus du territoire pour un meilleur suivi du chantier et une moindre empreinte carbone. » ajoute Guillaume Lamiaud.

La jeune Scic a de belles ambitions pour les années à venir. Certifiée « Reconnu Garant de l'Environnement » depuis avril dernier, elle a notamment pour objectif d’étendre son projet sur les départements de l’Ariège et de l’Aude.

Tousolar fait partie des 5 entreprises qui compose la deuxième promotion du programme de Cité +.

Cité + c'est un parcours d’accompagnement accéléré et personnalisé à destination des entreprises de l’ESS, afin de sécuriser leur création et favoriser leur développement, piloté par la région Occitanie et Ad'OCC.