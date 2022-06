Occitanie - 64% de nouveaux cas, nouvelle alerte épidémique Covid en Occitanie.

Il est urgent de nous re-mobiliser face au Covid !

Pour ne pas gâcher l’été, c’est maintenant qu’il faut tous nous re-mobiliser face à des signaux épidémiques qui virent à nouveau au rouge en Occitanie, comme partout en France. Chacun peut agir avec les gestes barrières que nous connaissons tous et en protégeant en priorité les plus fragiles par un rappel vaccinal.

Ces dernières semaines, les contaminations sont très fortement reparties à la hausse en Occitanie : 64% de nouveaux cas en plus en une semaine, plus de 7000 cas par jour en moyenne, 150 000 dépistagesréalisés au cours des 7 derniers jours et près d’un test sur trois est positif actuellement.

Pour freiner cette circulation active des virus, c’est collectivement que nous devons nous re-mobiliser. Et c’est d’abord une question de bon sens au quotidien. Nous connaissons tous les gestes barrières qui nous protègent : il est nécessaire de les réactiver. Notamment en aérant régulièrement nos lieux de vie, en respectant davantage les mesures habituelles de distanciation sociale ou en nous lavant plus souvent les mains au savon ou avec un gel hydroalcoolique. Toujours obligatoire dans les établissements hospitaliers ou médico-sociaux comme les Ehpad, le port du masque est aussi recommandé dans toutes les occasions de contact auprèsnos proches les plus vulnérables, du fait de leur âge ou de leur état de santé. Au regard de l’évolution des indicateurs épidémiques, le masque est aussi vivement recommandé à nouveau dans les transports en commun ou dans des lieux clos.

Les bons réflexes sont aussi ceux du dépistage dès les premiers symptômes et au moindre doute, pour éviter de contaminer rapidement ses proches.

Tous les professionnels de proximité sont mobilisés pour proposer rapidement ces tests de dépistage partout dans la région. En cas de résultat positif, le respect des consignes d’isolement est tout aussi essentiel pour casser les chaînes de contamination. Cesrègles d’isolement relèvent de la responsabilité de chacun d’entre nous : chaque fois que c’est nécessaire, s’isoler permet de ne pas gâcher les activités estivales de ses proches et de tous les autres.

La priorité actuelle est aussi celle du rappel vaccinal pour toutes les personnes les plus fragiles et dès 60 ans.

En Occitanie, les 3/4 des plus de 60 ans ont bénéficié d’une première dose de rappel vaccinal. Il est essentiel aujourd’hui que tous reçoivent rapidement une deuxième dose de rappel, car celle-ci permet de faire remonter à un bon niveau la protection contre les formes graves. La lassitude de la population autour du Covid-19 ne doit pas occulter la vraie justification, en termes de santé publique, à inciter ces personnes à aller se faire vacciner dès maintenant et sans attendre l’automne. Tous les professionnels de santé de proximité sont mobilisés pour les protéger. N’attendons pas des complications cet été pour protéger nos proches les plus vulnérables.